Regjeringens krisepakke hjelper ikke

Kultur og idrett blør.

Nå nettopp

Kode er blant institusjonene som får for mye offentlig støtte til å falle inn under krisepakken. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Stian Jean Opedal Davies Leder for Hovedutvalg for Kultur, idrett og integrering i Vestland fylke, Ap

Den statlige krisepakken på én milliard kroner til kultur, idrett og frivillighet skapte fine overskrifter da den ble lansert. Men da kriteriene ble offentliggjort, stilnet applausen. Vi trenger en større krisepakke til kultur, idrett og frivillighet.

Fylkeskommunene burde få ansvaret for å forvalte midlene, siden vi vet bedre hvor skoen trykker enn et departement i Oslo gjør.

Vi har sett en rekke permitteringer, og mange organisasjoner rapporterer at de sliter med å holde hodet over vannet. Både Hordaland fotballkrets, museer og teatre i regionen melder om store tap. Mange møter en likviditetskrise om det ikke kommer friske penger fra staten.

Stian Jean Opedal Davies (Ap). Foto: Kari Bernardini

Så til regjeringens krisepakke. 700 millioner kroner skal gå til idrett og frivillighet for å kompensere for tapte billettinntekter og påmeldingsavgifter. Problemet er at de store inntektene ikke kommer derfra.

Inntektene kommer fra kiosksalg og sponsorinntekter, inntekter som ikke kompenseres fra krisepakken. For større breddeidrettslag kan kiosksalget på et enkeltarrangement bety et overskudd på flere hundre tusen kroner.

Da er det provoserende at Lotteri- og stilftelsestilsynet, som forvalter ordningen, bruker en vaffel som illustrasjon på krisepakken på sine nettsider. Det er jo akkurat det tapte vaffelsalget man ikke får kompensert.

Uten en krisepakke vil idretten tvinges til å øke inntektene fra kontingenter og påmeldingsavgifter, som igjen vil gjøre det vanskeligere for de mest sårbare barna å delta i idretten. De som trenger idretten mest, må sannsynligvis betale mest for krisen.

Også kulturlivet sliter, kun de kulturaktørene som får under 60 prosent av inntektene fra det offentlige kan søke om kompensasjon. Det innebærer at de aller fleste som mottar offentlig driftsstøtte i Vestland ikke får hjelp fra regjeringen.

Politikere har lenge sagt at kulturlivet må forsøke å gjøre seg mindre avhengig av offentlige tilskudd, men de som har jobbet for å skaffe høyere billettinntekter, rammes nå hardest.

Institusjoner som Det Vestnorske Teateret og Kode får begge store inntekter fra billettsalg. De når imidlertid akkurat ikke grensen på under 60 prosent, og får dermed ikke støtte fra krisepakken. Det er ikke rettferdig.

Det må komme en ny og større krisepakke til det brede organisasjonslivet og kulturlivet.

Om ikke, så er jeg redd for et langt fattigere kultur- og idrettsliv om noen måneder.