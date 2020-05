Ikke gi oss mer penger!

Kommunens krisepakke til et koronarammet næringsliv må være midlertidig, ellers undergraver vi tilliten til hele systemet.

Innsenderen håper at byrådets krisepakker ikke vil sette premissene for årlige pengeønsker fremover. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

Tallak Rundholt Daglig leder, Dataspillsenteret – norsk senter for spillutvikling

Jeg er så heldig at bystyrets finansutvalg ønsker å bevilge 750.000 kroner i oppstartsstøtte til arbeidsplassen min. Det gir oss sjansen til å etablere en næringsklynge for dataspillbedrifter, som på sikt kan gi Bergen flere arbeidsplasser og høyere skatteinntekter.

Pengene er en del av kommunens krisepakke til et koronarammet næringsliv. Våre 750.000 er en liten del av en stor pakke, med bred tilslutning fra de fleste partiene i bystyret. Jeg håper på like stor støtte for at det må bli med denne ene gangen.

Tallak Rundholt Foto: Privat

Neste år må kommunebudsjettet tilbake til normalen. Som vi kunne lese i BT på søndag, gjør koronakrisen at Bergen kommune går med et formidabelt underskudd.

Utgiftene øker, skatteinntektene raser og bykassen ligger an til å mangle minst 600 millioner. Likevel har politikerne valgt å bruke flere hundre millioner kroner på å stimulere til vekst og nyskaping i næringslivet.

Det er nødvendig for at vi skal komme oss ut av krisen uten katastrofalt høy arbeidsledighet, men det hadde vært helt umulig å gjennomføre, dersom forutsetningen var at dette skal være permanente utgifter som løper hvert år.

For at Bergen kommune skal kunne stille opp når det virkelig gjelder, må vi som nyter godt av det, holde vår del av avtalen. Engangstiltak må være nettopp engangs. Midlertidige budsjettunderskudd må ikke bli permanente.

Vi er helt avhengige av gjensidig tillit. Om vi som nå får ekstraordinære budsjettøkninger, kommer rekende til politikerne til høsten og krever å få like mye penger også neste år, undergraver vi vår egen troverdighet.

Da har vi en dårlig sak neste gang vi trenger hjelp.

Skribenten var ansatt som politisk rådgiver (V) for byrådet i Bergen i perioden 2015–

2019.