Å være skuddårsbarn gir både fordeler og ulemper.

PLUSSIDER: Av og til kan det ha sine fordeler å være skuddårsbarn, skriver Stine Kjærstad. Foto: Privat

Debattinnlegg

Stine Kjærstad Skuddårsbarn

Jeg ble født på skuddårsdagen, 29. februar. Det innebærer at jeg bare har bursdag hvert fjerde år. Hva det innebærer å være skuddårsbarn, forsto jeg ikke helt før jeg begynte på barneskolen.

Hvert år, også når det ikke var skuddår, forklarte læreren om skuddår og om å ha bursdag hvert fjerde år. Det var ikke alltid så gøy.

Da jeg fylte åtte år, hadde jeg kun hatt to bursdager. Jeg ble ertet litt av klassekameratene, som sa at jeg kun var to år – og skulle være to år i fire år til.

I femte klasse flyttet jeg og byttet skole. Oppmerksomheten rundt at jeg er skuddårsbarn, roet seg ned. Det syntes jeg egentlig var greit.

I voksen alder opplever jeg at folk synes det er veldig kult at jeg har bursdag den 29. februar. Flere lurer på om det faktisk står 29. eller 28. februar på min legitimasjon.

Av og til kan det ha sine fordeler å være skuddårsbarn. En gang, da jeg var på restaurant med noen venner, ville jeg bestille mat fra barnemenyen.

Servitøren sa nei, men jeg argumenterte med at jeg kun er seks år fordi jeg har bursdag på skuddårsdagen. Dette syntes servitøren var gøy! Vi fikk oss en god latter, og jeg fikk lov til å bestille mat fra barnemenyen.

Fakta Skuddårsbarn Et skuddår, eller skottår, er et år som har ett døgn mer enn et normalår: 29. februar.

Neste skuddår blir 2024.

Det finnes mellom 150 og 230 skuddårsbarn på hvert årstrinn i alderen 4 til 72 år.

Det er flest skuddårsbarn født i 1988. Kilde: SSB

Jeg ble født på en lørdag. Nå, 28 år senere, er det første gang jeg endelig har bursdag på en lørdag igjen, og jeg gleder meg til å feire dagen med vennene mine!

Neste gang skuddår faller på en lørdag, fyller jeg 56 år. Det er egentlig veldig rart å tenke på.

Vi er rundt 3500 skuddårsbarn. Jeg er blitt veldig opptatt av bursdagen min fordi den kun er hvert fjerde år. Mange forstår det kanskje ikke helt, men for meg er det blitt sånn. Jeg feirer heller ikke stort når det ikke er skuddår.

Jeg er stolt av å være skuddårsbarn. Hvor stor er sjansen for å bli født på en dato som kun finnes hvert fjerde år?

Det kaller jeg flaks!

