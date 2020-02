Skylden bør gnage i dem som mishandler katter

Det å høre hva noen katter opplever, får sinnet til å koke.

PLAGER INGEN: Katten tusler rundt for seg selv, og er alltid på oppdagelsesreiser, skriver Raymond Steffensen. Foto: Anita Jonsterhaug Vedå (Illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Raymond Steffensen Bergen

Katter må av og til gjennomgå grusomme ting. Noen mennesker har behov for å få utløp for innebygget aggresjon, og da kan det gå utover uskyldige dyr som kattene.

Jeg minnes to hendelser fra nærområdet vårt. To katter som på forskjellige tider ble kjørt i hjel i samme område. Den ene inne i et gatetun, den andre rett utenfor.

Raymond Steffensen Foto: Privat

Den ene rakk nesten ettårsdagen sin. Dette var en katt som søkte mennesker og dyr, om det var andre katter eller hunder. Den så ikke det vonde i noe, den søkte det gode. Den rakk akkurat å bli venn med min hund, og jeg gledet meg til å se utviklingen mellom de to.

Påkjørselen skjedde på dagtid, i områder med lav fartsgrense. Vi snakker 40 km/t. Da merker man hvis man kjører på noe. Det er ikke som om det er nattestid og de kjører i 80 kilometer i timen.

Disse kattene ble etterlatt til seg selv – dødende og alene. Ja, for de som kjørte på dem, hadde det sikkert travelt.

Jeg undrer på om samvittigheten gnager i dem som gjennomfører disse handlingene? For sannheten er at de kjørte på et dyr, og forlot det hjelpeløst. Jeg har aldri forstått meg hvordan noen kan gjøre noe slikt?

Så har du hendelsene du kan lese om i nyhetsbildet. Katter som blir torturert og pint til døde – eller bitt i hjel av løse hunder, der hundeeier ikke gjør nok for å skille hunden og katten.

For en tid tilbake kunne en lese om de grusomme handlingene en katt fikk i en nabokommune. Han var nok en fantastisk katt! Det er de som oftest. Det å høre hva han måtte oppleve den siste tiden av livet sitt, får sinnet til å koke.

Jeg lurer på hvor grensen går for noen mennesker. Er alt fra katter og nedover verdiløse? Skal de kunne herjes med uten at det får konsekvenser?

Vi elsker løver, tigere og leoparder. De store kattedyrene. Katten er lik dem. Samme tankesett, men i tillegg er de tamme. Huskatten er et selvstendig dyr som ikke plager noen. Den tusler rundt for seg selv, og er alltid på oppdagelsesreiser.

Vi må la dem få være i fred, så lar katten oss være i fred.

Innlegget ble først publisert i en annen utgave på Raymond Steffensen sin blogg, Tweenspappa/GenerasjonZpappa

