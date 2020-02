Er det nå vi skal se over beredskapslageret hjemme?

Det viser seg at det ikke er godt nok å ha en boks med mais i skapet.

Publisert Publisert Nå nettopp

Beredskapslisten til DSB er åpenbart laget av en humørløs gjeng, mener Karl Morten Bårdsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Debattinnlegg

Karl Morten Bårdsen Bergen

Kort oppsummert så er det en jevn strøm med dårlige nyheter fra utlandet. Det handler stort sett om sykdom, skogbranner og mye annet spetakkel. Rundt lunsjbordet på jobben så blir jo dette et tema, så klart. Men her i forrige uke gikk jeg på en skikkelig smell.

Midt i analysene av alle de internasjonale krisene så slengte jeg frem en spøk: «Ja, er det noen som har gjort klart kriselager hjemme då? Med hermetikk og ferskvann og sånn?»

Jeg trodde jo så klart at kollegene mine skulle le spørsmålet vekk med kommentarer av typen: «Nei, vi er jo ikke helt krisemaksimere heller!» Nei da! Tror du ikke de svinepelsene hadde alt klart! Alle sammen!

Jeg måtte late som om jeg mistet noe på gulvet for at de ikke skulle se hvor sjokkert jeg ble. Deretter måtte jeg late som alt sammen ikke var ment som en spøk. Løy på meg at jeg hadde lageret nesten klart. Tenkte jo på skuffen med tørrvarer på kjøkkenet og boksene med mais i skapet.

Karl Morten Bårdsen Foto: Privat

Så nå sitter jeg her hjemme og går gjennom listen som DSB har laget. Det gjelder å overoppfylle den listen. I så fall kan jeg gi kollegene noe å tenke på. Listen har en del opplagte punkter, som ni liter ferskvann pr. husstandsmedlem, tørrvarer, ullpledd og DAB-radio med batteri. Kan du tenke deg noe så deprimerende?

Syns jeg ser familien sitte med hvert sitt ullpledd rundt den radioen. Heldigvis er det sjokolade også på den listen, men den blir nok spist første timen. Tross alt forsvinner sjokoladen i skapet etter kort tid når det ikke er krise.

Det man også ser er at det er en humørløs gjeng som har laget den listen. Her er det ikke mye boblevann, smågodt eller tegneserier. Du skal ikke se bort fra at det kan bli lange timer hvis du skal sitte rett opp og ned i en kald kjeller.

I tillegg er listen veldig pasifiserende. Her skal man sitte hjemme og knaske jodtabletter mens man venter på gode nyheter og «faren over»-signalet. Burde ikke listen invitere til et snev av egeninnsats? I hvert fall her i Bergen burde listen også inneholde fiskesnøre og settepoteter? Man måtte jo kunne gjøre noe?

Reagerer også sterkt på at listen ikke inneholder kaffe. Det skal jeg ha rikelig av. Skal love deg at kaffe blir et bra betalingsmiddel når Vippsen går ad undas.

Jeg håper inderlig at vi aldri får bruk for en sånn beredskapsliste. Men i en sånn krise som myndighetene vil vi skal forberede oss på så hadde det blitt stille vet du. Uten strøm og mobilnett. Så hadde vi også sluppet klimakrangelen. Den hadde vi ikke savnet.