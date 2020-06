Fullt mulig å engasjere seg politisk uten stemmerett

Å senke stemmerettsalderen vil bidra til lavere valgdeltakelse.

Publisert Publisert Nå nettopp

Erik Reidarsen mener det finnes mange måter for unge å påvirke politikken på, selv uten stemmerett. På bildet ser man demonstranter på Torgallmenningen under fredagens markering mot rasisme i samfunnet. Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

Erik Reidarsen Medlem av arbeidsutvalget til Hordaland Unge Høyre

Ungdomspolitiker Salman Chaudry (SU) skrev i BT 4. juni om hvorfor 16-åringer burde få stemmerett. Å gi 16-åringer stemmerett løser ikke problemet med at det er for få unge som stemmer.

Siden 1978 har man hatt allmenn stemmerett for folk over 18 år ved alle valg. I samme periode har også myndighetsalderen vært det samme. Det er ingen logisk sammenheng i at man ikke kan være myndig, men samtidig ha stemmerett.

Erik Reidarsen Foto: Privat

Når staten mener at man ikke er voksen nok til å ta ansvar for seg selv før fylte 18 år, så gir det ikke mening at man skal få lov til å ta valg som påvirker hele samfunnet.

Chaudhry skriver at 16-åringer ikke har en effektiv påvirkningskanal i samfunnet. Dette er feil. I flere byer har man for eksempel Ungdommens bystyre. I flere av byene har representanter herfra talerett i bystyret eller formannskapet.

Ungdomspartier har også stor påvirkningskraft internt i partiene og veien er ikke lang fra eget hode til offisiell partipolitikk.

En uformell undersøkelse utført på VG sin Snapchat viser at flertallet ønsker å beholde dagens stemmerettsalder. Foto: Skjermdump, VG Snapchat

Ungdomspartiene er hovedeksportører til senere deltakelse i kommunestyrene, og engasjement fra ung alder gir alltid et godt inntrykk på partiet. Det finnes også andre organisasjoner man kan melde seg inn i for å påvirke spesifikke områder av politikken.

Stemmerett for 16-åringer har blitt prøvd ut tidligere, og i de aktuelle kommunene ser man at det kun er litt over halvparten av dem som bruker stemmeretten.

Lav valgdeltakelse er allerede et problem i Norge og stemmerett for 16-åringer vil dermed senke andelen som deltar. Det er et problem at det er altfor få unge i dagens kommunestyrer, men stemmerett for 16-åringer er ikke løsningen på problemet.

Her må man se til de politiske partiene og oppfordre de til å nominere flere unge til listene sine.

Les også Hordaland og Sogn og Fjordane er ikke døde likevel: – Litt ulogisk

På VG sin daglige oppdatering på Snapchat, svarte over 25 000 respondenter på en undersøkelse om temaet. Hele 51 prosent mente at stemmerettsalderen burde være den samme som i dag og kun 27 prosent mente det motsatte.

Hvis man vil engasjere seg politisk i Norge, så finnes det mange måter å gjøre dette på og man trenger ikke nødvendigvis stemmerett for å påvirke samfunnet!