Vårt ekstreme forbruk av dyr må ta slutt

For å hindre nye pandemier, må vi ta dyrs velferd på alvor.

Pandemien bunner i menneskers utnyttelse av dyr, skriver innsenderne. På bildet desinfiseres en kinesisk matvarebutikk i Sør-Korea, for å unngå spredning av koronaviruset. Foto: Ahn Young-joon / AP / NTB Scanpix (illustrasjonsfoto)

Live Kleveland Kommunikasjonsleder og jurist i Dyrevernalliansen

Helle Haukvik Veterinær og fagrådgiver i Dyrevernalliansen

Like raskt som koronaviruset smitter, sprer bilder av pangoliner i bur seg på sosiale medier. Selv om det fortsatt er usikkerhet om akkurat hvordan koronaviruset for første gang spredte seg fra dyr til menneske, vet vi at pandemien bunner i menneskenes utnyttelse av andre dyr.

Å innse hvor tett sammenvevd dyrenes helse og velferd er med vår egen, er essensielt for å minske sjansen for liknende kriser i fremtiden.

Koronaviruset stammer trolig fra et dyremarked i Kina. At infeksjonssykdommer oppstår hos dyr og smitter til mennesker, er ikke nytt. Fugleinfluensa og kugalskap oppsto hos dyr i intensivt landbruk, og smittet mellom arter.

Live Kleveland (til v.) og Helle Haukvik Foto: Ihne Pedersen

Fellesnevneren er vårt – menneskenes – ekstreme forbruk av dyr. Vi fanger dem, dretter dem opp, spiser dem, fôrer dem til hverandre, selger dem og sender dem over landegrensene.

Menneskehelse og dyrehelse er gjensidig avhengige av hverandre, og av økosystemene vi deler. Dette er kjent som «én helse». Men også når det gjelder velferd, er vi knyttet sammen med dyrene.

I intensivt husdyrhold stues mange dyr sammen på trang plass. Dette øker risikoen for smittsomme sykdommer og antibiotikaresistens, som kan overføres til mennesker.

FNs Global Sustainable Development Report fra 2019 påpeker at det er en klar sammenheng mellom menneskelig helse og velferd, og dyrevelferd. Rapporten fastslår også at dyrevelferd har blitt oversett i arbeidet for bærekraft hittil.

Når krisen er over, bør norske myndigheter innta krav om dyrevelferd til sine handelspartnere. De har i senere år vært svært tilbakeholdne med å kritisere Kina, for eksempel for brudd på menneskerettighetene. Med samme holdning til dyrevern og smitte, øker vi muligens norske eksportmuligheter på kort sikt.

Men er det verdt prisen på lenger sikt? I tilfellet med Kina er det verdt å merke seg at selv om vi selger mange varer til dem, selger de enda flere til oss. Utfasing av for eksempel dyremarkeder med ville dyr, kan være et krav når kinesiske selskaper ønsker bedre markedstilgang til Norge.

Også norsk næringsliv har store muligheter til å bidra. Alle bedrifter som har handel eller samarbeid med Kina, bør gjennomgå egen produksjonskjede i samsvar med kriteriene fra Etisk Handel Norge.

Et minimum bør være å sikre at bedriftens innsatsfaktorer ikke stammer fra dyrehold i strid med internasjonale minimumskrav. Man bør også sikre seg mot kjøp av varer som er forbudt å fremstille i Norge av hensyn til dyrevelferd.

Norge bør også fortsette arbeidet i internasjonale fora, for at flere land skal oppfylle de grunnleggende kravene til Verdens dyrehelseorganisasjon og dyrs «fem friheter»: frihet fra fysisk ubehag, smerte, skade og sykdom, frykt og frihet til å utføre naturlig atferd.

Alle som frykter smitte, også norske myndigheter og næringsliv, har felles interesse i å hindre nye pandemier av liknende omfang som korona. Det er på tide å innse at god helse og velferd for andre arter er helt sentralt, også for å sikre vår egen fremtid.