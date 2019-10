Usynlig syk, eller synlig frisk?

Mange sliter med sykdommer man ikke kan se med det blotte øye.

ÅPEN: Jeg har alltid vært åpen om egne vanskeligheter, og det har hjulpet meg mye. Men det er ikke alle som klarer å være så åpne, det må vi respektere, skriver Willy Marthinussen. Privat

Debattinnlegg

Willy Marthinussen Blogger på «Hverdagsaktiv»

Vi ser dem løpe på fjellet, vi ser dem shoppe på handlesenteret. De som ikke er i jobb, men som helst burde vært det. De er jo friske, sies det. Klarer de det, så klarer de vel også å jobbe?

De er i alle fall synlig friske. Eller er det egentlig usynlig syk? Hva er egentlig forskjellen?

Er det noe vi nordmenn liker å snakke om, er det været og andres sykdommer. Eller deres åpenbare mangel på dette. Tankeløse og sårende kommentarer om andres arbeidsevne, eller deres manglende deltakelse i ulike ting, tror jeg ofte kommer av uvitenhet.

Uvitenhet er også en menneskerett, det lever jeg godt med, men manglende forståelse og empati må man motsi til det fulle.

Uansett hvor du snur deg, blir de med usynlige sykdommer stigmatisert. Slik burde det ikke være i dagens opplyste samfunn. Dessverre er det er bare å ta en titt i ulike kommentarfelt for å skjønne at vi har en lang vei å gå.

Hva er det med alle de som har denne «slenge med leppen»-holdningen, som gjør dem i stand til å friskmelde andre mennesker kun med et blikk?

Jammen er de flinke. De burde sporenstreks få jobb som diagnostisk verktøy i et helseforetak, de vil jo potensielt spare samfunnet for milliardbeløp!

Mange sliter med sykdommer man ikke kan se med det blotte øye. Det kan være kreft, psykiske lidelser, migrene, fibromyalgi, revmatisme, IBS, multippel sklerose – listen er lang.

Mange av disse sykdommene kan variere fra lette til svært alvorlige i gradering. Mange vil også oppstå samtidig hos flere, og fortsatt være usynlig. Felles for dem er behovet for lystbetont aktivitet, forebygging og sosial deltaking. For mange er dette avgjørende for å få dagen til å gå rundt og å dempe symptomer.

Like viktig er energiøkonomisering. For å klare hele dagen bør man bruke kreftene i passelige doser og med høyest mulig trivselsfaktor. Altså meningsfulle aktiviteter som er egnet til å gi de som er syke mer energi i hverdagen.

Mange mener at de syke kan gjøre dette i jobbsituasjonen sin, i stedet for å bli sykemeldt. Jeg er ikke uenig, såfremt det er mulig å få til en hensiktsmessig tilrettelegging av arbeidsplassen, og at arbeidsplassen er et sted der man finner sosial glede og utvikling.

Men for mange som blir syke, er det svært slitsomt å føle seg som en belastning i en jobb du ikke klarer å utføre til det fulle. Det gir altså potensielt en ekstra stein til byrden man allerede føler.

Jeg har alltid vært åpen om egne vanskeligheter, og det har hjulpet meg mye. Men det er ikke alle som klarer å være så åpne, det må vi respektere. Ser du en tilsynelatende frisk og oppegående person klatre i fjellet, svømme i havet, reise på sydenferie, eller shoppe på handlesenteret på dagtid, så husk at det pokker ikke er alt du vet.

For alt du vet, er reisen til Syden avgjørende for personer med revmatiske lidelser. For alt du vet, er turen på handlesenteret foreskrevet av psykolog for å utfordre angst. For alt du vet, er personen du ser på fjellet ute på livsnødvendige treningsturer i forbindelse med kreftsykdom – enten det er forebyggende, styrkende eller rehabiliterende.

Da er det ingen grunn til å slenge med leppen, er det vel?

Ta vare på dine medmennesker. Forstå at det er mange ulike grunner til at noen blir syke og fortsatt gjør ting man ikke forbinder med å være borte fra jobb. Det er mellom dem og deres lege. Forståsegpåere med overnaturlige evner, som kan «se» at andre er friske, har ingenting med det å gjøre.

Det å være usynlig syk skal behandles som alle andre synlige tilstander. Med empati, omsorg og forståelse. Det har vi en fordømt plikt til å gjøre hvis vi har alminnelig folkeskikk.

Pass på hva dere sier og hvilke holdninger dere forfekter til deres omgivelser. Vi har et ansvar for ikke å øke belastningen av å være syk. Selv om man tilsynelatende er synlig frisk, er det altså godt mulig at man er usynlig syk.

