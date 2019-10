Trans-propaganda er farlig

At man «føler» at man er født med feil kjønn, gjør det ikke nødvendigvis sant.

For mindre enn 2 timer siden

SAMMENHENG: De fleste barn og unge som sliter med kjønnsidentiteten, har psykiske lidelser. Noen ganger kan de psykiske problemene være årsaken til de andre vanskelighetene de opplever, ifølge innsenderen. Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

Øyvind Hasting Psykiater

REAKSJONER: Seminaret om seksualitet, kjønn og identitet på NLA har utløst sterke reaksjoner. Innsenderen var en av foredragsholderne på arrangementet. Eirik Brekke

Rød Ungdom (RU) fremmer en rekke påstander i BT 24.10, etter å ha hørt på fem minutter av mitt foredrag. De sier jo også at meningsutveksling er uønsket. Da gjenstår bare ideologisk skittkasting og påføring av merkelapper. Jeg prøver meg med en slik tilbake: «Innlegget fra RU oppfattes som kristofobisk, heterofobisk, antifeministisk, neomarxistisk, normkritisk propaganda».

Da ble vi ferdige med debatten!

Ettersom påstandene i innlegget både er grove og uten faktabelegg, vil jeg for dem som ikke hørte foredraget ta for meg et par av påstandene:

Jeg skal ifølge RUs innlegg ha sagt at «transpersoner er syke og forvirrede».

Jeg opplyste om at flertallet av barn og unge med kjønnsidentitetsforstyrrelse har psykiske lidelser som dels kan være årsaken, dels sameksisterer. Det er et faktum.

Videre: «Ifølge Hasting er transseksualisme en fetisj».

Det stemmer at transvestittisme er en fetisjisme, man blir kåt av å iføre seg (kvinne-) klær. Dette er trivielle opplysninger. At også det er følsomt, sier sitt om dagens klima. Ordet «transseksualisme» er tendensiøst og løgnaktig fordi det dras til å bety mye mer.

Og ikke minst hevder Rød Ungdom at jeg har sagt: «Transseksualisme er (...) en unnskyldning ungdommer bruker for å unnslippe sine andre psykiske problemer».

Her har mine ord blitt feiltolket, men jeg skal unnskylde det. Slikt kan aldri formuleres forsiktig nok, fordi mange tenker at et psykisk symptom bare er noe man «later som». Jeg oppfatter vedvarende kjønnsdysfori hos barn og unge som en psykisk lidelse, men ikke som noe de later som eller bruker som unnskyldning.

Jeg presiserer gjerne igjen: Barn og unge med slike følelser kan ha store problemer og bør tas på mer alvor enn i dag, da vi vet at mange kan hjelpes til å bli komfortable i sitt eget kjønn. Men det er nå slik at vi velger den løsningen på emosjonelle vansker som synes mest tiltalende.

Derfor er trans-propagandaen til RU farlig og skadelig. Selv om «alt falt på plass» med forklaringen om «å være født i feil kropp», er det ikke sikkert den er sann.

Jeg holder meg til et «gammeldags» sannhetsbegrep, som påstår at det langt på vei er mulig å finne en objektiv sannhet. Jeg tror ikke på at noe er sant fordi det føles slik. Da ville min jobb være nytteløs, og tradisjonell vitenskap måtte legges ned.

Resten av innlegget er ideologisk skittkasting og bruk av offerretorikk, som at jeg får skylden for andres selvskading og jammen også for drap. Jeg imøteser dokumentasjon for disse påstandene her i Norge. Har RU skylden for ethvert selvmord begått av en kjønnsoperert transperson?

Dette er faktisk også et spørsmål om ytringsfrihet. Min rett til å utfordre andres selvforståelse er en del av det, slik som RU får lov til å fremme sine synspunkter om samfunn og individ. Endog får og bør de få lov til å krenke andre, selv om det er med udokumenterte påstander.

Publisert 25. oktober 2019 17:35