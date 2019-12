Norske oljeraffineri må møte fremtiden

Valget står mellom omstilling eller å fortsette i et synkende marked.

MULIGHETER: De norske raffineriene har kapasitet, kompetanse og tilgjengelige næringsarealer for grønne industrietableringer, skriver Anne Marit Post Melbye. På bildet er Equiniors anlegg på Mongstad. Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix (arkiv)

Anne Marit Post-Melbye Fagansvarlig for industri i Miljøstiftelsen Zero

En grønn bølge er på vei mot Europas fossile bastioner, nemlig raffineriene. Forrige uke kom nyheten om at spanske Repsol skal ha netto nullutslipp i 2050. Raffineriene skal kutte direkte utslipp med 25 prosent innen 2025, og grønt hydrogen og biodrivstoff er nøkkelen.

Repsol er ikke alene om en fornybar raffineriomstilling. For et par uker siden kom nyheten om at oljegiganten Shell skal etablere Nordens største hydrogenproduksjon på raffineriet i Fredericia, sammen med Everfuel. Shell utvikler også teknologi for produksjon av biodrivstoff, som norske Biozin

planlegger å kommersialisere på Åmli.

Rett over grensen er svenske Preem allerede i gang med å erstatte fossil råolje med bærekraftig biomasse. Preem jobber også med å ta i

bruk fornybar hydrogen, og skal fange CO₂, som kan lagres i den kommende norske verdikjeden for CO₂ -håndtering.

I Norge er våre to raffinerier fortsatt hel-fossile; Equinors Mongstad og Exxon Mobils Slagentangen. På Mongstad slapp Equinor ut 2,2 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2018. Det gjør Mongstad til Norges største punktutslipp, dobbelt så stort som nummer to på listen av landbasert industri: Gasscos anlegg på Kårstø.

Anne Marit Post-Melbye Foto: Zero

Forbruket av fossilt drivstoff i Norge synker. Etter våre beregninger vil det i 2019 ligge an til at salget av fossilt drivstoff reduseres med rundt 20 prosent, på grunn av elbiler og økt bruk av biodrivstoff. Nå er det 250.000 elbiler på veiene, og andelen øker. Dette merker raffineriene i Norge.

De har kapasitet til å raffinere 14 millioner tonn råolje hvert år, og produserer bensin, diesel, fyringsolje, flydrivstoff og petrolkoks til anoder i aluminiumsproduksjon. De ble bygd på 60- og 70-tallet, først på Slagentangen for å raffinere og sikre oljeprodukter i det

norske markedet og seinere på Mongstad for å videreforedle den norske oljen.

I dag er situasjonen en annen. Det er risikofylt å ikke tilpasse seg et endret marked og et endret aktørbilde i Europa. De norske raffineriene har kapasitet, muskler, kompetanse og tilgjengelige næringsarealer for grønne industrietableringer.

Norge har fornybare ressurser tilgjengelig, og etterspørselen etter fornybare drivstoff i det norske markedet øker raskere enn tilbudet. Det er næringsmuligheter og grønn industriutvikling, og vi venter utålmodig på nyheter fra de norske raffineriene.

I dag har raffineriene to valg. Enten fortsette som nå, med stadig synkende hjemmemarked. Mongstad eksporterer 75 prosent av produksjonen, men drivstoffmarkedene endres i hele Europa.

Eller de kan omstille seg. Fornybare raffinerier har en plass i et utslippsfritt samfunn. Vi trenger fornybart drivstoff til langdistanse luft- og skipsfart, og vi trenger karbon for å produsere aluminium, plast og kjemikalier.

Kjære Equinor Mongstad! Hva velger dere?

