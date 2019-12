Derfor er Hordfast bra for klima og miljø

Prosjektet er en bærebjelke for å utvikle Vestlandet

MINDRE FLYTRAFIKK: Veiprosjektene mellom Bergen og Stavanger vil redusere flytrafikken med 60 prosent, ifølge innleggsenderne. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Debattinnlegg

John Andre Kongsvik (H), fylkestingsmedlem i Vestland, Kåre Martin Kleppe (H), Ordfører i Tysnes kommune og Øyvind Kyvik (H), gruppeleder Stord Høgre.

Gabriel Fliflet, leder i Naturvernforbundet, påstår at motstanden mot Hordfast vokser, og at det ikke er behov for dette prosjektet. I sitt innlegg påpeker han at prosjektet E39 Hordfast fører til store naturinngrep og viser til alliansen Naturvernforbundet, Transportarbeiderforbundet og Norsk Lastebileier-Forbund har mot bro over Bjørnefjorden.

I denne sammenheng er det nok på sin plass å vise til at Norsk Lastebileier-Forbund er aktiv tilhenger av «indre trasé»-alternativet, som ble forkastet til fordel for bro over Bjørnefjorden, i 2013. Dette er en tenkt trasé for E39, som er 25 km lenger enn traseen over Bjørnefjorden. Det er altså 25 km med mer inngrep i natur, samt nedbygging av dyrket mark.

Alternativet er «minst like dyrt», ifølge Statens Vegvesen, er mindre samfunnsøkonomisk lønnsom, får mindre påvirkning på flytrafikken mellom Bergen – Stavanger, og fører til enda lengre kjørevei for den store majoriteten som skal nytte seg av veien.

Alliansepartneren til Fliflet jobber altså for et prosjekt som har større negative konsekvenser for det Naturvernforbundet er opptatt av å verne om, pluss at det har mindre positive virkninger for de faktorene prosjektet blir bygd for.

Miljøgevinsten ved prosjektet er enorm. Realisering av «Hordfast» og «Rogfast», prosjektene som skal knytte sammen Stavanger og Bergen, vil i løpet av kort tid trolig flytte store deler av flyreisende mellom disse to byområdene over til buss og bil.

I praksis betyr det at vi kan redusere tallet på flyavganger mellom Bergen og Stavanger drastisk. I dag tilsvarer denne flytrafikken over 30.000 tonn CO₂ og ca 600 000 passasjerer i året.

Fergefri E39 er mer enn bare en vei. Det er et prosjekt som sørger for et langt større og mer attraktivt arbeidsmarked for vestlendingene. På Vestlandet står industrien, som bærer norsk økonomi, sterkt.

Petroleumsnæringen, fiskeri og havbruk, og næringsklynger som utvikler fremtidsrettet fremdriftsteknologi, står sterkest, og har blitt utviklet på Vestlandet. I tillegg kommer produksjon av fornybar energi, og reiseliv, som viktige og voksende næringer.

Regionene mellom Stavanger og Bergen, Haugaland og Sunnhordland, er de mest industriintensive regionene i Norge. Det er disse arbeidsplassene som genererer mest til verdiskaping som nettopp kommer hele landet til gode. Det er på skuldrene til hardtarbeidende vestlendinger at statskassen vokser, slik at vi kan bygge sykehjem, skoler, jagerfly og Inter-City-samband.

Hordfast er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og en bærebjelke for å utvikle Vestlandet. Samtidig har det gode gevinster for klima og miljø.

