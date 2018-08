Man blir forskrekket når man leser at rundt halvparten av de unge i Norge ikke lenger synes det er viktig å bo i et demokrati. Var de helt fraværende på historietimene på skolen der de lærte om livet i ettpartistater og enevelde?

Der et enkelt parti tilriver seg makten, viser historien at de ubønnhørlig misbruker den selv om deres program så aldri så fint ut i starten.

Vårt demokrati og vår frihet forsvant som dugg for solen i fem år fra 1940. Den gangen var mange varer rasjonert, men det vi savnet mest, var friheten til å si vår mening eller protestere.

Dans og ansamlinger av menensker var forbudt, og radioene var inndradd. Avisinnlegg ble kontrollert, og de som protesterte mot okkupantene, ble arrestert. Man måtte søke om tillatelse til å reise til andre deler av landet. og man kunne bli stoppet hvor som helst og når som helst for å bli avkrevet pass. Alle hus var blendet, og bilene kjørte med kun en smal stripe på lykteglassene.

Hvis du vil avskaffe demokratiet, kan du risikere å gå med hendene bundet og bøyd hode inntil du igjen setter pris den friheten du hadde.

Min far lå i 1905 ved Halden og slipte bajonetten, klar til å kjempe for at vi skulle få demokrati i landet vårt, og det lykkes vi med. Nå må vi ikke skusle den bort!