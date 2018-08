Som mor til et barn født i uke 23+ 3 uker, er Sondre Hansmarks uttalelser provoserende.

I dag er jeg er ganske sint, frustrert og oppgitt over noen menneskers uvitenhet. Jeg tenker på Unge Venstre-leder Sondre Hansmark som mener vi skal sette en moralsk verdi på et foster fra når det kan føle smerte, ubehag og behag.

Unge Venstre ønsker å utvide dagens grense for selvbestemt til 24 uker. Man bør kunne ta abort fram til fosteret kan føle, mener Hansmark.

Som mor til et barn født i uke 23+ 3 uker, er dette så provoserende at jeg ikke klarer å la være å heve stemmen.

privat

Da min datter ble født, kom der to skrik fra henne. Fra dag en etter fødsel og i ukene fremover fikk jeg kun legge en hånd over kroppen hennes uten å lage noe som helst bevegelse, selv om morsinstinktet helst ville stryke og trøste. Dette fordi stryking ville føles svært ubehagelig for henne.

Allerede i mitt første møte med henne på nyfødtavdelingen var hun til vår og legenes glede utrolig vital. Armer og bein var i full bevegelse. Hun kunne legge fingrene rundt lillefinger vår. Når legene satte inn venefloner, gjorde hun motstand.

Hun kunne så klart ikke puste alene, men hun bidro i aller høyeste grad selv i tillegg til pustehjelpen hun fikk. Jeg skrev dagbok mens vi var innlagt på sykehuset. To dager etter fødsel skrev jeg at hun virker roligere når hun hører våre stemmer og nærvær, og at hun prøver å løfte på øyelokkene.

Sondre Hansmark referer til utlandet og argumenterer for at vi har en restriktiv abortpolitikk sammenlignet med mange andre land. Han sier at i England utføres kun to prosent av abortene i uke 20-24. Derfor vil dette gjelde så få i Norge.

På bakgrunn av dette stiller jeg meg derfor uforstående til at utspillet hans i det hele tatt får spalteplass når det er så mange andre viktige saker å ta fatt på.

Jeg er enig i at man i størst mulig grad skal få bestemme over seg selv og mene det man mener. Men å mene at et foster på 24 uker ikke kan føle smerte, ubehag og behag og at vi derfor kan sette en etisk grensen her, er fullstendig mangel på kunnskap.