Ett ord jeg satt igjen med da jeg hadde lest både Else Øyen sitt innlegg, og svaret fra Erik Vigander er rystet.

For meg er det ufattelig at vi i dagens helsevesen kan bli behandlet slik Else Øyen beskriver. Øyen er en svært ressurssterk dame, og hun har blitt informert om at andre eldre i lignende situasjoner har resignert etter ikke å ha nådd frem med sine klager. Dette må jo virkelig bekymre samfunnet vårt, for her kan det være store mørketall. Det er sikkert riktig at en del eldre mennesker har større tiltro til legestandens autoritet og finner seg i mer.

Dr. X antyder at Else Øyen kan ha utviklet en «kognitiv svekkelse». Selv om jeg ikke har medisinsk kompetanse, så oppfatter jeg at dette er en så pass alvorlig diagnose at fastlegen hennes også ville ha merket det. Slik Else Øyen beskriver det, reagerte fastlegen hennes omgående på dette.

Også ressurssterke mennesker kan stå ganske hjelpeløse dersom en såkalt anerkjent spesialist dømmer eldre mennesker på denne måten. Da må jeg si at jeg blir ganske «mørkredd».

Men det som ryster meg like mye, er svaret kommunikasjonsdirektøren i Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, kommer med. På meg virker det som han kun legger vekt på påstanden fra legene ved Haukeland sykehus. Det er helt uforståelig, og virker veldig arrogant, slik jeg ser det.

Det bør jo være på sin plass å se mer seriøst på denne saken, ikke bare lettvint føyse den vekk med «påstand mot påstand». Han skriver også at sykehuset er lei for at Else Øyens møte med Haukeland sykehus ga henne en slik negativ opplevelse. Dette må jo være tomme ord dersom denne saken ikke blir fulgt ordentlig opp. Hva med konsekvenser for både dr. X, Y og Z?

Jeg velger å tro at de fleste leger behandler sine eldre pasienter med respekt og følsomhet. For dersom det er dette vi kan vente oss når vi kommer til en såkalt spesialist, ser jeg mørkt på fremtiden.