Hvis dere ikke har tenkt å være alliert med oss, så la oss i hvert fall få utvikle oss fritt.

I løpet av de siste fire månedene har teaterforskere, teaterutøvere, og publikummere i det frie feltet i Bergen vært nødt til å forsvare teaterkulturen fra beslutninger som kunne fått negative konsekvenser.

Ved slutten av november og begynnelsen av desember i 2017 lå Teatervitenskap ved Universitetet i Bergen i faresonen for å miste en nødvendig stilling blant de ansatte i 2020 (på lang sikt ville mastertilbudet potensielt bli nedlagt), og i begynnelsen av mars i år startet dansekompaniet Carte Blanche og den frie teaterorganisasjonen BIT Teatergarasjen en kampanje for å overtale Bergen kommune til å gjøre Sentralbadet til et nytt scenekunsthus for dem, nettopp fordi kommunen hadde lagt dette prosjektet på is.

Begge hendelsene endte med seier for teaterforskerne og utøverne (skjønt Sentralbadet-saken ikke er helt oppklart ennå), men det må påpekes at det krevdes en «revolusjon» fra disse aktørene for noe som kunne blitt unngått om bare Teatervitenskap og det frie teaterfeltet hadde blitt tatt på alvor av myndighetene. I tillegg foreligger det en gjennomgående fordom og ignoranse rundt teaterkulturen ikke bare i Bergen eller Norge generelt, men også hele verden.

Den første misoppfatningen som ser ut til å spre seg til den gjengse publikummer, er myten om at teater er litteratur, og at teatrets viktigste oppgave er å formidle en historie. Denne myten kan imidlertid motbevises ved å peke på at etymologien til «teater» er ordet «theatron» som betyr «se» eller «skue», og jeg personlig ser ikke mye poeng i å se en teaterforestilling som tilsvarer å få et manuskript lest opp for publikum.

Teater er en sosial hendelse på lik linje med konserter, og den har som mål nettopp å gi publikum den samme opplevelsen av nærhet og noe spektakulært (avhengig av forestillingen) som en konsert bringer ut, så vel som intensiteten til en thriller-film eller adrenalinkicket til en berg-og-dal-bane. I tillegg er det en gjennomgående visjon å fremheve hvordan alle teatrale virkemidler forholder seg til hverandre og skaper effekter i øyeblikket, og hvor mye rommet forestillingen spilles i har å si.

Den andre sentrale misoppfatningen som ofte rår er det at teaterforestillinger i det frie feltet er «kompliserte», «tolkningsbaserte», og «hipster-pregede», og jeg kan bare anta at dette er et resultat av å møte disse forestillingene med en holdning og innstilling som er lite gunstig og hensiktsmessig. Det er sant at tekstdrevet teater krever fortolkning slik at historien åpenbares for publikum, men majoriteten av teater i det frie feltet har ikke som mål å formidle en tekst, de forsøker å legge fokus på opplevelsesaspektet og fremhevelsen av rommet og de teatrale virkemidlene. Man forsøker som regel ikke å tolke meningen med å kjøre berg-og-dal-baner eller gå på konserter, så hvorfor skal det være så annerledes med teaterforestillinger i det frie feltet?

En tredje ting jeg ønsker å peke på, er hvordan penger ser ut til å være motivasjon for alt når det gjelder myndighetenes forslag og institusjonsteatrenes forestillinger. Jeg er innforstått med at penger er en nødvendighet for at en organisasjon skal kunne holdes gående, men i tilfellet med majoriteten av teaterforestillinger ved institusjonsteatrene, virker det som hele deres motivasjon er hva som tiltrekker flest folk og hva som er lettest å markedsføre. Dette fremfor at kvaliteten ved selve produktet er optimal.

Forestillinger ved BIT Teatergarasjen, for eksempel, tiltrekker sjelden en like stor masse som for eksempel DNS og Logen Teater gjør, men det er alltid nok til at det er lønnsomt, og med dette prioriteres kvalitet og fremhevelse av det som gjør en teaterforestilling selvstendig og «teatral» istedenfor å være undertrykt av litteratur. Når det gjelder myndighetenes innblanding i Teatervitenskap- og Sentralbadet-saken, derimot, fremstår det som at motivasjonen er å nedprioritere de som ligger nede og i faresonen slik at de allerede sterke og mer «populære» valgene kan vokse seg enda sterkere.

Jeg prøver ikke på noen måte å tvinge folk til å søke Teatervitenskap eller kun se forestillinger ved BIT Teatergarasjen. Folk kan få lov til å ha sine interesser. Det må likevel sies at det tegnes bilder av Teatervitenskap og den frie teaterkulturen som ikke samsvarer med slik ting faktisk er, og det fremkommer generelt en del ignoranse som inkluderer at det frie teaterfeltet aldri har satt sine spor eller at informasjon rundt det frie teaterfeltet er lite tilgjengelig.

Jeg vil derfor nevne at teaterfestivaler som Oktoberdans, Meteor, og Frontlosjefestivalen, som også har nyttige seminarer. I tillegg til at forestillinger, artikler og debattinnlegg ved Norsk Shakespeare- og Teatertidsskrift og på Scenekunst.no publiseres stadig vekk, og det jobbes nå på spreng med en teatervitenskapelig konferanse som vil bli arrangert under Festspillene i år, hvor fokuset ligger på nytteverdien av Teatervitenskap og det frie teaterfeltets innflytelse.

I tillegg vil jeg nevne at innflytelsesrike aktører i utviklingen av teaterelementer som skygger, farget lys, forskjellige scenenivåer, ambisiøse scenekulisser, intimteater, bruk av TV-skjermer, og til og med dagens regikunst, var sett på som like store «hipstere» (eksentriske og sterkt imot alt som er trendy og populært) som teaterforskere og teatervitenskapsstudenter ser ut til å bli oppfattet som i dag.

Jeg sier derfor rett ut til alle som tar teaterkulturen for gitt og ønsker å svekke oss: Hvis dere ikke har tenkt å være alliert med oss, så la oss i hvert fall få være i fred og få utvikle oss fritt.