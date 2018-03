Isolasjon kan gjøre vondt verre for folk som egentlig ikke var i fare for å ta livet sitt.

BT har fortjenestefullt satt fokus på bruk av sikkerhetsceller ovenfor særlig sårbare grupper av innsatte.

Det gjelder innsatte med antatt forhøyet selvmordsrisiko, hvor fengslene benytter sikkerhetsceller som et tiltak for at innsatte ikke skal kunne skade seg selv eller ta livet sitt.

Det er relativt veletablert at innsatte i fengsel er en gruppe med særlig høy risiko for selvmord, men å bruke isolasjon på sikkerhetscelle for å forebygge selvmord, er problematisk.

Vi har ikke forskningsbasert kunnskap til å kunne forutsi selvmord på individnivå. Selvmordsrisikovurderinger har såkalt lav sensitivitet (vurderingenes evne til å identifisere innsatte med reelt forhøyet selvmordsfare) og spesifisitet (vurderingenes evne til å identifisere innsatte som ikke har reelt forhøyet selvmordsfare).

Derfor vil det være mange personer som blir klassifisert med antatt høy selvmordrisiko, men som aldri gjennomfører selvmord (såkalte falske-positive). Samtidig vil en god del personer som klassifiseres med antatt lav selvmordsrisiko, faktisk ta livet sitt (såkalte falske-negative).

Et hovedproblem med prediksjon av selvmord er at det er sjeldent, selv i høyrisikogrupper. Vurderingene gir særlig mange falske-positive. Bruk av sikkerhetscelle som et selvmordsforebyggende tiltak innebærer således at en høy andel innsatte vil bli satt på sikkerhetscelle grunnet antatt forhøyet selvmordsfare, selv om de i realiteten ikke vil begå selvmord.

Gitt selvmordsrisikovurderingenes lave prediktive verdi er det særlig problematisk å benytte isolasjon på sikkerhetscelle som et tiltak for å håndtere selvmordsrisiko, fordi tiltaket er så inngripende.

Dessuten kan isolasjon gi alvorlige konsekvenser for innsattes psykiske helse og er trolig en betydelig risikofaktor for selvmord blant innsatte.

Således kan det ikke utelukkes at bruk av sikkerhetscelle som et selvmordsforebyggende tiltak kan ha en paradoksal effekt. I stedet for å minske risikoen, kan det øke risikoen for selvmord.