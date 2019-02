Vi bør ikke gi meningene hans en plattform

I Bergen kan Bannon meske seg i det han liker best: oppmerksomhet. På scenen i Grieghallen kan han snakke om overlegen vestlig kultur.

UFORSVARLIG INVITASJON: At Nordiske Mediedager har funnet det for godt å invitere Tidligere Trump-rådgiver og Breitbart-redaktør Steve Bannon til Bergen i mai, er uforsvarlig, mener Vegard Aase. Foto: NTB Scanpix

Vegard Aase

Det fantes en tid da DonaldTrump lyttet til sin rådgiver Steve Bannon og da europeiske fascister ønsket ham velkommen.

Den tid er over. Ingen bryr seg om Steve Bannon lenger. Marine Le Pen i Frankrike ønsker ham ikke. Alexander Gauland, lederen for høyreekstreme Alternativ for Tyskland har sagt at han har ingen interesse av Bannon. Ikke engang nynazistene i USA som i sin tid jublet for Bannons åpenlyse omfavnelse av fascistiske ideer prater om ham lenger.

Kun Nordiske Mediedager i Bergen vil ha mannen som en gang sa «La dem kalle deg rasist, xenofob og nasjonalist.. vis det med stolthet.»

USA-SKRIBENT: Vegard Tenold Aase er frilansjournalist og har blant annet skrevet for Rolling Stone, New York Times, Aftenposten og BT om det høyreekstreme miljøet i USA. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Dette handler ikke om at Bannons ideer er avskyelige, selv om eksempelet over bør være en god pekepinn på verdien av hans tankegods. Verden er ofte et avskyelig sted og det er nødvendig å snakke med de avskyelige menneskene som er ansvarlige for det.

Selv har jeg tilbrakt flere år av mitt liv blant nynazister i USA, noen av de mest avskyelige menneskene som finnes. Men om man skal snakke med slike mennesker, spesielt om det innebærer å gi dem en offentlig plattform, være det seg spalteplass i en avis eller hovedscenen i Grieghallen, må man vite at man gjør det av riktige grunner.

Det kan være at vedkommende er innflytelsesrik og dermed at enhver avskyelig mening som avstedkommer fra ham eller henne vil påvirke våre eller andres liv. En annen grunn er at ved å forstå vedkommende kan vi øke vår egen forståelse av samfunnet rundt oss. Kanskje sitter vedkommende på informasjon som samfunnet trenger. I så fall er det vår jobb å grave den frem. Til sist må man spørre seg selv: Hva får vedkommende ut av denne oppmerksomheten?

Så, la oss ta en nærmere titt på eksempelet Bannon, og dermed kanskje forstå hvorfor Nordiske Mediedager (NMD) så gjerne vil ha ham på besøk. Er Steve Bannon innflytelsesrik?

I oktober i fjor møtte 25 mennesker til en tale han holdt i Kansas. Uken før kom 38 mennesker til en tale i New York. Dette er ikke tilskuerskarene til en innflytelsesrik skikkelse. Bannon har mistet alle sine gamle allierte. Han har ingen kontakt med Donald Trump. Steve Bannon var en gang innflytelsesrik. Hans meninger bar vekt og påvirket menneskers liv. Ikke nå lenger.

Kan vi forstå verden bedre ved å forstå Steve Bannon?

Steve Bannon har vært intervjuet før. Mange, mange ganger. Hundrevis av profiler har blitt skrevet om ham. Dokumentarfilmer har blitt laget. Bøker har blitt forfattet. Hver stein har blitt snudd. Hans bakgrunn, allierte, ytringer, skriverier; alt har blitt gransket, dissekert og spekulert over gjentatte ganger.

Hva forventer NMD å få ut av Bannon, i løpet av en kort samtale foran et publikum, som ingen har klart å få ut av ham før? Hva håper NMD å lære oss? Om vi behøver en demagog som kan fortelle oss at vi er kuet av politisk korrekthet og at kulturen vår er truet av innvandring og multikulturalisme, er det ikke billigere fly inn Sylvi Listhaug?

Bannon skapte ikke Donald Trump og han skapte heller ikke Trumps tilhengere. Hans rolle i Trumps politiske liv var kort, og Trump spilte på fremmedfrykt før han møtte Bannon og han spilte på fremmedfrykt etter at han sparket Bannon. Steve Bannon er ikke nøkkelen til å forstå Trump eller amerikansk nasjonalisme. Kanskje Bannon har noe annet å komme med?

Festivalsjef Guri Heftye sa til Dagens Næringsliv at Bannon utviklet Breitbart fra å være en ukjent nisjeside, til å utfordre de store, etablerte mediene. Vil NMD ha oss til å tro at de har invitert Bannon fordi norske medier kan lære en viktig lekse om digital vekst? Og i så fall: hva er det egentlig vi bør lære av et nettsted som var et selverklært talerør for alt-right-bevegelsen og som hadde overskrifter som «Politisk Korrekthet Beskytter Muslimers Voldtektskultur»?

I mai 2017, da Bannon var ansatt i det Hvite Hus var Breitbart nummer 281 på listen av mest leste nettsted i USA. Det må da finnes bedre suksesshistorier vi kan lære av. Hva så får Steven Bannon ut av dette?

Foruten en gratisbillett til Bergen, kost og losji, kan Bannon meske seg i det han liker mest: oppmerksomhet. Han kan sitte på scenen i Grieghallen og bortforklare sine nyfascistiske synspunkter og snakke om overlegenheten av vestlig kultur. Han kan fortelle de tilhengerne han fortsatt har at han ble invitert til Norge: løvens hule, sosialdemokratiets arnested, for å gi sin visjon av fremtiden. I kommentarfeltene på documentar.no prater man allerede om hvor man kan få kjøpt billetter. Men viktigst for Bannon er at han får det han behøver aller mest akkurat nå: legitimitet.

På et eller annet vis har Steve Bannon klart å skape et inntrykk av at et intervju med ham er en eksklusiv affære, til tross for at mannen bokstavelig talt reiser hundrevis av mil for å snakke til 25 mennesker i et hotellrom. Steve Bannon er ikke et scoop, og NMD fortjener bedre. Han er en mann som desperat søker oppmerksomhet i en verden som gang på gang har sagt at den ikke er interessert lenger.

Å invitere Steve Bannon til Bergen er en uforsvarlig idé. Hadde dette kun dreid seg om en skamplett på NMDs rykte ville jeg ikke brydd meg, men å booke Bannon handler om så mye mer. Det legitimerer et verdensbilde som sier at noen raser er mer verdt enn andre og at fremmede kulturer vil invadere oss. NMD bør ikke gi disse meningene en plattform.

Jeg vil oppfordre bergensere og festivaldeltakere til å utebli og heller samles i protest. Jeg lover at det vil være mer lærerikt enn en time i Steve Bannons selskap.