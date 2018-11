DEBATT: Ofte er det så vanskelig å sykle, at jeg enten må bryte alle trafikkregler eller sykle på folk på fortauet.

Leder for Traumesenteret og hjertekirurg Thomas Geisner har sluttet å sykle til jobb etter at han har tatt imot så mange alvorlig skadde syklister, kan vi lese i BT 5. november.

I 2010 utgjorde syklende tre prosent av alle reiser i Bergen. Da bergenspolitikerne skulle vedta ny sykkelstrategi for 2010-2019, var målet 10 prosent innen 2019, altså neste år. Fortsatt ligger andelen syklister på tre prosent. Det er ikke så rart.

Jeg har selv prøvd å sykle i Bergen. Jeg bor ganske nær sentrum, så jeg er en av dem som lett kunne tatt sykkelen i bruk om det hadde vært lagt opp til det. Dessverre er det flere problemområder på det korte strekket, ofte er det så vanskelig å sykle at jeg enten må bryte alle trafikkregler eller sykle på folk på fortauet.

Utenfor sentrum er sykling flere steder direkte farlig. Mange kryss er uoversiktlige, og plutselig forsvinner sykkelstien. Syklisten blir som en liten myk trafikant i et hav av store motoriserte kjøretøy.

Politikere kan ikke oppfordre folk til å sykle når de setter livet på spill. Det hjelper ikke å kalle Bergen for Sykkelbyen Bergen i vedtatte strategier dersom de politiske vedtakene og prioriteringene ikke følger etter.

For å få folk til å sykle, må sykkelen faktisk prioriteres foran privatbilismen. Man må lage sammenhengende sykkelruter med tydelig oppmerking, og uoversiktlige kryss må ha trafikklys. Det gjelder for eksempel i Sandviken ved Gjensidigebygget. Her er det allerede markert sykkelsti, men likevel er dette en av tre ulykkespunkt som nevnes av Geisner.

I Oslo gir MDG i byråd resultater. Der bygger de sykkelveier så det suser! Fra 2015 til 2017 økte antall sykkelreiser over kommunens sykkeltellere med 17 prosent. Fra 2014 til 2018 har man gått fra 16 til 31 prosent for andelen som anser Oslo som en god by å sykle i.

Det er fortsatt mye som gjenstår for å få flere til å sykle i hovedstaden, men man er på riktig vei. Det er langt mer enn man kan si om Bergen.