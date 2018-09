Det er trist hvis ordningen forsvinner.

Jeg er fastlege i Bergen. I april i år skrev jeg i BT og unnskyldte at pasienter måtte flyttes vekk fra min liste. Jeg orket ikke lenger 11 timers arbeid hver dag. Årsaken er at det er at oppgavemengden har økt de siste 10 årene, med samme antall pasienter å betjene.

Resultatet har blitt at det er pensjonsmodne fastleger i Bergen som ikke blir avløst av nye leger. Stillingene må lyses ut igjen, uten kvalifiserte, norsktalende søkere. Jeg jobber på legekontor med unge fastlegevikarer. Disse ønsker ikke å bli fastleger videre fordi den arbeidsmessige og økonomiske byrden er for stor. Og dette er leger som liker de faglige deler av fastlegejobben.

Ja, men er det så viktig å ha en lege som er fast og som du kjenner over flere år? Kan vi ikke gå til et drop in-legesenter eller få legetjenesten via Skype, og vi blir akkurat like friske?

Nei, det ser ikke slik ut. Og det er sist dokumentert og omtalt av Norsk Helseinformatikk, som 13. september skriver:

«Å gå til samme lege hver gang øker overlevelsen. En studie publisert i tidsskriftet BMJ Open viser at det å holde seg til en og samme lege hver gang du trenger legehjelp, reduserer risiko for tidlig død. 82 prosent av studiene som ble gjennomgått, viser at det er betydelig redusert risiko for tidlig død blant dem som oppsøker samme lege når de trenger hjelp.»

Jeg håper at de som bestemmer og prioriterer innen helse i dette landet, har fått med seg at denne undersøkelsen viser helsegevinst av en fastlege. De som leser dette og ikke vil miste sin faste lege, kan kontakte sin «fastpolitiker» og fortelle hva de ønsker seg i fremtiden. Det er trist hvis ordningen med en fast allmennlege til alle innbyggere forsvinner på grunn av manglende politisk vilje.