Om plasten i Store Lungegårdsvannet er det bare én ting å si: Rydd opp!

Det er frustrerende å gå langs Store Lungegårdsvannet og se plasten som flyter der, dumpet i offentlig regi.

I sommer startet Bybanen utbygging arbeidet med utfylling i Store Lungegårdsvannet for å gi plass til både bane, park, strand og gang- og sykkelvei. I likhet med en rekke utfyllingssaker i hele landet har det vært et problem at det følger plast fra sprengning med i steinmassene.

Store mengder plast, faktisk. Minst ett gram per kubikkmeter stein blir fort mye når det er snakk om opptil en million kubikkmeter stein.

Det finnes metoder som gir mindre plast, for eksempel elektroniske tennere som gir 90 prosent mindre plast. Men disse blir ikke tatt i bruk.

Fylkesmannen gir tillatelse til utslipp basert på at plasten skal samles opp, og at plasten holder seg innenfor siltgardinen som ligger rundt utfyllingsområdet. Dessverre har det vært et problem at siltgardinen ikke fanger opp all plasten, slik at den blir liggende i vannkanten langs store deler av vannet.

Sondre Båtstrand

På den måten skaper vi mikroplast i havet.

Beboere og Miljøpartiet De Grønne har reagert på praksisen, og Fylkesmannen gjennomførte en inspeksjon i slutten av september.

«Skytestreng av plast følger med steinen og flyter opp innenfor siltgardinene», står det i rapporten, men hva som skjer utenfor siltgardinen, er ikke nevnt.

Jeg har fulgt med på situasjonen de siste månedene, og heldigvis har det blitt mindre plastforsøpling.

Likevel var det nok av plast utenfor siltgardinen, langs Nonnestien og særlig foran hovedbrannstasjonen da jeg tok en runde 4. januar. Det ser ikke bra ut, og vi vet om de negative konsekvensene for livet i havet.

MDG har stilt flere kritiske spørsmål til byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) om plastutslippene, men enn så lenge er svaret at rutinene er tilfredsstillende. Da bystyret behandlet en generell sak om marin forsøpling, fikk vi imidlertid flertall for at «bystyret ber byrådet omtale tiltak for å hindre utslipp av plast ved fremtidige utfyllinger, basert på erfaringene ved utfyllingen av Store Lungegårdsvannet».

Jeg ser frem til det videre arbeidet mot plast i havet, og håper fremtidige utfyllinger ikke vil forverre problemet.

Om plasten i Store Lungegårdsvannet er det bare én ting å si: Rydd opp!