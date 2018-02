Det går an å slutte med selvskading, selv etter et halvt liv.

24. januar var det nøyaktig ett år siden jeg sist skadet meg selv.

Jeg skammer meg ofte over at det tok meg så lang tid å bli ferdig med det, men jeg prøver heller å tenke at det er aldri for sent å snu om på livet. Man har alltid et valg.

Trangen til å selvskade har fulgt meg siden tidlig i tenårene. Jeg skulle nærme meg 30 år før jeg sa stopp for siste gang. Det har ikke vært lett. Til tross for at jeg har vært fast bestemt på at det skulle gå denne gangen, har fristelsen vært stor ved et par anledninger.

Triggereffekten er stor. Leser eller hører jeg om andre som driver med det, blir trangen vekket i meg, og jeg må gå noen kraftige runder med meg selv. Slik vet jeg det er for mange. Man blir trigget av å lese om det, se det på film, se bilder, at det blir snakket om.

Det skal nesten ingenting til, og det er skummelt. Senest i julen kjente jeg på trangen, etter at en kjent bloggerske fortalte at hun hadde gått på en smell igjen.

Likevel mener jeg at temaet ikke skal gjemmes bort eller ties i hjel. Det er viktig å få frem historier, og å belyse temaet fra alle tenkelige vinkler. Det er viktig å bryte ned tabu og skam.

Men det er også viktig å fokusere på veien videre. Veien ut av det. Fokusere på alternative metoder. Fokusere på positive ting. Holde ut det tunge i livet.

Jeg håper min historie kan være en triggereffekt også. Selv etter over 15 år gikk det altså an å slutte, og det kjennes fantastisk. Jeg håper at det kan føre til at andre ser håp, ser lys i enden av tunnelen, og klarer å slutte å skade seg selv. Positive ringvirkninger.

Vi har bare en kropp, og den er pokker så vakker og verdifull. Og vi har bare ett liv. Det fortjener å leves.