La oss få trene i de klærne vi vil!

DEBATT: For meg har det ingenting å si om du trener i kort shorts eller tights, jeg ser like lite på deg uansett.

KOMFORTABEL: Jeg er på treningssenteret for å trene, og der har jeg mer enn nok med meg selv. Det viktigste er at du er komfortabel med det antrekket du velger, skriver Silje Stifoss. Foto: Privat/Shutterstock/Scanpix

Silje Stifoss Blogger på siljestifoss.blogg.no

Forrige uke fortalte Loritha Magnussen på God Morgen Norge at hun hadde blitt tilsnakket og bedt om å forlate treningssenteret. Årsak: Hun hadde på seg en tights og en sports-BH.

Sats Norge har seinere beklaget hendelsen. De medga at oppførselen til de ansatte ikke var passende og at hun selvfølgelig kunne trene i det antrekket igjen. Det fikk meg likevel til å tenke: Er det greit at treningssenteret bestemmer hvordan vi skal gå kledd? Jeg synes ikke det.

I trivselsreglementet til Sats står det at «Medlemmet må vise hensyn til andre. Bar overkropp eller bekledning som kan være støtende, er ikke tillatt på Sats».

Men hva er egentlig «støtende bekledning»? Det som kan være støtende bekledning for meg, er kanskje ikke det for andre. Alle tenker ulikt og oppfatter ting forskjellig.

Silje Stifoss Foto: Privat

Sats er absolutt ikke de eneste med slike trivselsregler. På Fresh Fitness sine sider står det: «Vi ønsker ikke å bidra til økt kroppspress. Derfor må du ha på deg minst singlet som dekker brystet, og shorts som dekker rumpa. Det vil si at du heller ikke kan trene i jeans, bare føtter, strømpebukser, bare sports-BH eller liknende».

Det er ingen tvil om at kroppspresset er stort, men er det lettkledde på treningssentrene som skaper dette kroppspresset? Hva med all reklamen vi er omgitt av?

Og hva betyr det egentlig å være lettkledd i 2019? Vil det si å ikke dekke til magen, eller vil det si å gå i bikini? Er en jente som trener i tights og sports-BH for lettkledd? For meg blir det en rar regel, siden folk vil tolke det ulikt.

Hva med argumentet om svette og hygiene? Det spiller ingen rolle om du har på deg t-skjorte eller singlet, apparatene blir fortsatt full av svette. Her mener jeg alle burde ta seg selv i nakken, og vaske etter seg.

Jeg synes ikke det skal være opp til sentrene å bestemme hva jeg skal trene i. Det aller viktigste er at vi selv er fornøyd med kroppen vår og at vi tar vare på den uansett hvordan den ser ut. Stor, liten, tykk eller tynn, kroppen trenger bevegelse, trening og styrke gjennom hele livet. Du skal trene fordi du vil kroppen og helsen det beste.

For meg er det akkurat det samme om du går i treningstights, shorts eller singlet, jeg ser like lite på deg uansett. Jeg er på treningssenteret for å trene, ikke for å glo på andre.

