Når vi bygger Vestlandet, bygger vi Norge

Valget er avgjørende for hvordan vi setter Vestlandet og Bergen i stand til å møte fremtiden på best mulig måte.

Regjeringen og Høyre slår fast at de ville bygge bro over Bjørnafjorden.

Erna Solberg Statsminister og Høyres førstekandidat i Hordaland

Regjeringen har nå lagt frem en sak for Stortinget, der vi slår fast en gang for alle at E39 Hordfast skal gå i den vedtatte traseen over Bjørnafjorden. Mens partier på den rødgrønne siden skaper usikkerhet rundt dette viktige prosjektet, slår vi nå fast: Hordfast skal bygges.

Sammen med Rogfast og den nye veien mellom Bergen og Os, binder vi Bergen og Stavanger tettere sammen. En region der det skapes enorme verdier. Høyre vil videre på E39 nordover. Både store og små prosjekter skal gjøre avstandene kortere.

Det er borgerlige regjeringer som har drevet frem statlige bidrag til kollektivsatsing i byene. Ifølge byvekstavtalen mellom Bergensregionen og staten, skal staten bidra med over 13 milliarder kroner for å bygge bybane og å utvikle transporten. Vi har lovet å bidra enda mer i årene kommer, slik at vi får bygget Bybanen videre til Åsane.

Erna Solberg mener regjeringens samferdselsatsing vises godt igjen på Vestlandet.

Fellesprosjektet E16 og Vossebanen mellom Arna og Stanghelle er i ferd med å gå fra en lang og komplisert planprosess, til realitet.

For få dager siden kunne vi fortelle at i løpet av 2022 skal planen ferdigstilles og de første forberedende arbeidene starte. BT har på lederplass sådd tvil rundt mulighetene for å holde tidsplanen for utbygging. Det er det ingen grunn til. Vi skal greie byggestart 2024 – senest!

Det er bygget ny Ulrikstunnel, og den gamle tunnelen rustes opp. Det gir oss dobbel kapasitet mellom Arna og Bergen, med avgang hvert kvarter. Mellom Bergen stasjon og Fløen går vi også i gang med dobbeltspor.

Med ny godsterminal på Nygårdstangen, blir toget å foretrekke for en langt større del av godstransporten mellom Bergen og Oslo.

På østsiden av Hardangervidda skal vi endelig bygge Ringeriksbanen. Toget skal bli et reelt alternativ til fly og bil.

Den nye jernbanetunnelen gjennom Ulriken stod ferdig i desember 2020.

Suksessen Nye Veier har lært oss å bygge veier i Norge billigere. Nå skal endelig Nye Veier prøve seg på Vestlandet. Vi gir dem ansvaret for riksvei 13, helt fra Hardanger til Sogndal. Hvor det er rassikring og gul stripe som er oppdraget.

Ringvei Øst har vært et tema for årelang diskusjon i Bergen. Selv om det har vært diskusjoner om hvordan Vågsbotn-Klauvaneset skal utformes, opplever jeg nå at vi er enige at veien må bygges.

Veien må planlegges videre, og min ambisjon er at den skal få byggestart i løpet av første del av Nasjonal transportplan.

Sotrasambandet er et formidabelt prosjekt, som binder bergensregionen sammen. Fordi det er stort og komplisert, har det også vist seg å bli et stadig dyrere prosjekt.

Men også her har Høyre og regjeringen vært tydelig: Vi er villige til å prioritere mer midler til prosjektet, og vil komme til Stortinget med dette i høst. For å komme i gang med byggingen, og for at ikke prosjektet skal krympes.

De siste åtte årene har Høyre i regjering om lag doblet budsjettet til samferdsel. Det vises godt på Vestlandet. For når vi bygger Vestlandet, bygger vi Norge.