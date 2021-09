Slapp av, Rotevatn. MDG skal få fart på Bergensbanen.

Det første vi gjør, er å sette inn ekspresstog med færre stopp.

«Naturen Venstre ofrer her, er internasjonalt verneverdig våtmark som lagrer store mengder klimagasser», skriver Arild Hermstad i sitt svar til Sveinung Rotevatn.

Arild Hermstad Nestleder og førstekandidat for Miljøpartiet de Grønne i Hordaland

Venstre hevder å være et miljøparti, men Ringeriksbanen viser det motsatte. Rotevatn skriver i et innlegg i BT 2. september at «Vi er nøydde til å kutte utslepp frå vegtrafikken om vi skal nå klimamåla våre. Det betyr å flytte folk og gods over på bane».

Men Ringeriksbanen er ikke planlagt for godstog – disse må rundt Drammen og Roa som før. Parallelt skal det bygges firefelts motorvei som øker trafikken fra 10.000 til 28.000 biler i døgnet. Ringeriksbanen taper markedsandeler før den åpner.

Klimakrisen er også en naturkrise. Naturen Venstre ofrer her, er internasjonalt verneverdig våtmark som lagrer store mengder klimagasser, demper flom og er hjem til utallige fugler, insekter og planter.

Ringeriksbanen bør derfor gå via Nittedal. Da kutter vi reisetid, tilrettelegger for gods, samtidig som vi skåner natur. Rotevatn hevder dette tar ti år, men selv har de brukt fem år på sin løsning. Vi ser ingen grunn til å bruke mer. Selv utsetter regjeringen banen mellom Arna og Voss, og prioriterer firefelts motorvei først, stikk i strid med behovet.

Reisetiden på Bergensbanen skal ned. Det første vi gjør, er å sette inn ekspresstog med færre stopp. Så skal vi bygge Vossebanen, ikke bare til Stanghelle, men hele veien til Voss.

Parallelt bygger vi flere og lengre krysningsspor mellom Voss og Hønefoss og oppgraderer signalsystemet. Dette er tiltak som kan settes i gang raskt. Da vil reisetiden gå betydelig ned, ikke om fem eller ti år, men nå.