Stopp norsk bistand til Afghanistan

Det er ingen grunn til at Norge skal støtte et autoritært styre.

Taliban har lovet at de vil respektere kvinners rettigheter og frie medier. Tidligere erfaringer gir grunn til å frykte at det ikke skjer, mener innsenderen. På bildet: Talibans talsperson Zabihullah Mujahid.

John Ludvig Larsen Paradis

Bistand fra utlandet dekket i fjor om lag 40 prosent av Afghanistans brutto nasjonalprodukt. Selv en så seriøs institusjon som Chr. Michelsens Institutt krever økt hjelp til Afghanistan.

Samtidig kunne vi lese at Taliban tilbød dem som vervet seg i styrkene, bedre lønn enn hva man kunne forvente seg som bonde. Talibans opplegg er altså en styrking av sin hær for å undertrykke resten av befolkningen, hjelp fra enfoldige utlendinger får ta seg av befolkningens behov for livsopphold!

Noen har hatt et håp om at Talibans politikk nå skulle endres etter den siste maktovertagelsen. Men vi kan imidlertid lese at kvinnelige studenter allerede nå må bruke nikab og heldekkende abaya, kvinnelige og mannlige studenter skal holdes adskilt, og kvinnelige studenter skal kun undervises av andre kvinner.

Ut fra tidligere erfaringer er det god grunn til å frykte at dette bare er begynnelsen på autoritært styre med fullstendig fravær av menneskerettigheter. Det er ingen grunn til at Norge skal støtte den utviklingen.