Jeg har båret på en hemmelighet

Å tilbringe hele dagen med å traske oppover fjellsiden er for meg en kjedelig og nærmest bortkastet dag.

Merethe Svanevik Frøyen gjesper ved tanken på vandring i fjellheimen.

Merethe Svanevik Frøyen Askøy

Jeg har en innrømmelse å komme med, en hemmelighet jeg ikke klarer å holde på lenger.

Jeg ser på meg selv som relativt godt tilpasset samfunnet, med god utdanning og jobb, jeg har mann og barn og bor i egen bolig. Jeg har et normalt sosialt liv og liker å ta en kaffe eller gå en tur med venninner, og det hender også at vi inviterer noen venner hjem på besøk. Så langt virker alt normalt.

Men det har gått gradvis opp for meg at det er noe med meg som ikke stemmer, og etter å ha scrollet gjennom både Facebook og Instagram daglig gjennom sommeren, har dette bare blitt tydeligere for hver dag som har gått.

Hver gang jeg logger inn på en av de nevnte medier, får jeg det midt i fleisen. De sosiale mediene flommer over av bilder fra ulike fjelltopper, alle jeg kjenner virker å tilbringe sommeren med å bestige en ny topp omtrent daglig. Det virker som alle med et snev av respekt for seg selv må bestige minst én fjelltopp i løpet av sommeren, helst flere, og aller helst også vandre noen dager i fjellheimen.

Å gå tur til steder som Trolltunga i Ullensvang er bortkastet tid, mener innsenderen.

Det er her jeg svikter, ikke strekker til og faller langt utenfor normalen. Jeg liker nemlig ikke å gå i fjellet! Jeg synes faktisk det er dørgende kjedelig. Jeg har prøvd, så jeg vet hva jeg snakker om, men jeg liker det ikke.

Jeg liker å være aktiv, det er ikke det som er problemet. Jeg har faktisk et ganske velutstyrt treningsrom hjemme som er flittig i bruk. En times tur opp den lokale fjelltoppen med en venninne går bra, eller en løpetur opp skogen i nærområdet for treningens skyld. Det synes jeg er gøy. Men tar det mer enn to timer, mister jeg tålmodigheten.

Å tilbringe hele dagen med å traske oppover fjellsiden, for i ti minutter å kunne nyte den fantastiske utsikten på toppen, som er til forveksling lik utsikten fra den forrige toppen, for så å labbe tilbake samme vei vi kom opp, er for meg en kjedelig og nærmest bortkastet dag.

For ikke å snakke om å bruke dagevis på å vandre i fjellheimen kun avbrutt av overnattinger på den ene fjellhytten lik den andre, bare tanken får meg til å gjespe. Det eneste jeg sitter igjen med etter en hel dags innsats, er gnagsår og noen skrytebilder på Instagram. Det er det ikke verdt.

Å si noe sånt er ikke en voksen dame fra Vestlandet verdig. Jeg vet det, det er litt som å banne i kirken, føler jeg, men jeg måtte bare få sagt det. Og hvem vet, kanskje det finnes flere som meg der ute, noen som har båret på den samme hemmeligheten i mange år, som nå kan leve lykkelig videre med vissheten om at de ikke er alene.

