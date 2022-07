Venstre og KrF fikk viljen sin. Nå kan de gå tilbake til Høyre.

Den politiske behandlingen av trasé gjennom sentrum for Bybanen til Åsane har vært ugrei, for å si det mildt.

Håkon Pettersen (KrF, fra v.) sammen med Thor Haakon Bakke (MDG), Roger Valhammer (Ap) og Erlend Horn (V) i 2019 da byrådet ble presentert.

Olav Reikerås Bystyremedlem, Bergen Senterparti

Den siste tiden har det vært debatt i BT om Venstre og KrF sitt forhold til byrådet. Partiene har støttet Høyre i regjering. På samme tid har de vært i byråd med Arbeiderpartiet i Bergen. Nå har de fått det som de vil i bybanesaken. Da kan de vende om til Høyre.

Tilbake sitter Arbeiderpartiet, men også Høyre, og slikker sårene sine. For det er bare Venstre og KrF som sammen med SV har vært entydige på at Bybanen til Åsane skal gå over Bryggen.

Reguleringen av Bybanen til Åsane har vært en politisk akilleshæl. Løsningen har konsekvenser for byens sentrum i 50 til 100 år. Ved valget i 2015 sa både Ap og Høyre at Bybanen ikke skulle gå over Bryggen. Selv om det var indre uenighet i partiene, ble det flertall for det i bystyret.

Men så var det dette med byrådsmakt. Venstre og KrF var ubønnhørlige på at Bybanen skulle legges over Bryggen, og for å danne byråd bøyde Ap av og brøt løftet til velgerne. De sto også på Bryggen-alternativet ved valget i 2019. Men det var fortsatt flertall i bystyret, og vel også i befolkningen, for at Bybanen ikke skulle legges over Bryggen.

Da saken kom opp i høst, gikk byrådet av. Med trussel om et byråd fra Høyre fikk de viljen sin med én stemmes overvekt.

Ingen vet for sikkert hvilken sentrumsløsning som er best for Bybanen til Åsane, bortsett fra i Venstre, KrF og SV. De fikk sitt syn igjennom ved byrådssamarbeid med Ap. Og med intern uro ser det nå ut til at Høyre har gitt opp kampen om Bryggen.

Da kan Venstre og KrF avslutte samarbeidet med Ap og gå tilbake til Høyre, hvor de rettelig hører hjemme. For, som de sier, de vil ha mest mulig gjennomslag for den øvrige politikken sin. Det får de i Høyre, som vi har sett i Solberg-regjeringen og i debatten om fritt behandlingsvalg før sommeren.

Vi har hatt en politisk hestehandel over år der to partier med en samlet oppslutning på syv prosent ved siste valg får det som de vil. Og tilbake sitter en befolkning som er i villrede.

Den politiske behandlingen av trasé gjennom sentrum for Bybanen til Åsane har vært ugrei, for å si det mildt. Slik saken har blitt håndtert, trengs det opprydding både i Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Rødt. For hva skal velgerne ellers kunne stole på?

