Adelens arroganse

Det er forbløffende og pinlig at moralens egne voktere så demonstrativt gir blaffen.

Politikerne ignorerte fullstendig alt som heter smittevern og forsiktighetsregler på valgvakene, mener innsenderen.

Olav Garvik Møllendal

Kulturfolket knurrer etter valget. Ikke over resultatet, men over den sanseløse oppførselen i det politiske adelskapet utover valgnatten. Det er ikke det minste rart.

Jublende politikere klemte og omfavnet hverandre, satt tett i tett rundt bordene omkring på valgvakene – og ignorerte fullstendig alt som heter smittevern og forsiktighetsregler, som mange av dem selv har vært med å vedta.

Det er med god grunn landets kulturarbeidere nå reagerer, skriver innsenderen. På bildet klemmes det under Aps valgvake i Bergen. Byråd Lubna Jaffery (til venstre i klemmen) har senere beklaget i et Facebook-innlegg.

Kultur- og idrettsmiljøene har i halvannet år levd med strenge restriksjoner, og fortsatt er det begrensninger på publikumsadgangen. Er det til å undres over at kulturarbeidere flekker tenner og fordømmer forskjellsbehandlingen?

Flere av dem har rykket ut og kritisert, men hittil har jeg knapt registrert noen fra adelskapet som har stått frem og bedt om unnskyldning.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) bør pakke bort meterstokken etter det slette smittevernet politikerne viste under årets valgvaker, mener Olav Garvik.

Det har i disse krevende månedene vært tverrpolitisk oppslutning om de viktigste tiltakene for å bekjempe covid-19-pandemien. Og ingen behøver klage over Ola Nordmanns lojalitet. Derfor er det forbløffende og pinlig at moralens egne voktere så demonstrativt gir blaffen.

I lys av en så tåpelig arroganse blir det ganske patetisk hvis avtroppende helseminister Bent Høie fortsetter å messe om «hold meteren, hold meteren!» I så fall går han fariseerne en høy gang.

Olav Garvik er tidligere journalist i Bergens Tidende.