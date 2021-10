Absurde bybanekalkyler

Man skifter ikke ut tunnelen i et bybaneprosjekt hvert 20. år!

Ekstrakostnaden for tunnel bak Bryggen er ikke mye å snakke om i lengden, mener Torstein Dahle, siviløkonom og mangeårig medlem av partiet Rødt.

Torstein Dahle Bergen

Måten bybaneprosjektet til Åsane fremstilles på, er helt absurd. Tunnelalternativet for bybane bak Bryggen beskrives som et vanvittig kostbart alternativ. Men det er finansieringsopplegget og presentasjonen som er vanvittig.

Investeringen i bybaneprosjektet baseres på et opplegg med 50 prosent bompengefinansiering (med håp om reduksjon til 34 prosent) med nedbetaling over 20 år. Men tunnelen bak Bryggen vil selvsagt holde i mye mer enn 20 år.

Om syv år fyller Norges eldste undergrunnsbane Majorstua-Nasjonalteateret 100 år. Man skifter ikke ut tunnelen i et bybaneprosjekt hvert 20. år!

Og så er det altså basert på at halvparten av alle milliardene for banen Sentrum-Åsane skal betales med bompengemidler. Denne finansieringen forutsetter at privatbilismen blir opprettholdt på dagens nivå til 2038. Nettopp den privatbilismen som Bybanen skal redusere drastisk! Dette henger jo ikke på greip!

Hvis vi er forsiktige og regner med at Bybanen kommer til å beholde denne tunnelen i 50 år, vil hver ekstra milliard i investeringer bety 1000/50 = 20 millioner pr. år i faktisk kostnad. Det er et ganske beskjedent beløp i et prosjekt som betyr så mye for samfunnet.

«Hvor i kalkylene er de mange milliardene som skal til for å sørge for at Bybanen til Åsane skal kunne fortsette å gå etter at havnivåstigningen og ekstremværet har ført til at Bryggen til stadighet oversvømmes?»

Så melder mediene med verdenskrigsoverskrifter at bompengene kommer til å gå kraftig opp hvis tunnelalternativet velges. Men hele finansieringsopplegget vil selvsagt bryte sammen lenge før det er gått 20 år, dersom privatbilenes bompengebetaling skal være fundamentet.

Kan ikke noen snart ta på alvor at et slikt prosjekt er totalt uegnet for bompengefinansiering, og særlig når målet er at de bompengebetalende bilene skal vekk? Når jernbanene i Norge er statsfinansiert og ikke bompengefinansiert, har det meget gode grunner.

Det er helt umulig å få en edruelig debatt om slike langvarige infrastrukturprosjekter når de skal debatteres innenfor en innbyggerfinansiert 20-årsramme.

Hvor i kalkylene er de mange milliardene som skal til for å sørge for at Bybanen til Åsane skal kunne fortsette å gå etter at havnivåstigningen og ekstremværet har ført til at Bryggen til stadighet oversvømmes? Nesten daglig får vi nye eksempler på at klimautfordringen utvikler seg mye, mye raskere enn hittil antatt.

Er det noen som tror så mye på julenissen at de innbiller seg at investeringer i sluser og diker vil bli gjort som et forebyggende tiltak, før problemene er blitt så store at stadige brudd i bybaneforbindelsen til Åsane gjør at det tvinger seg frem?

En bybane er mye mer sårbar for slikt enn bygningene på Bryggen. De har noen hundre års erfaring med saltvann.

Og hvem i all verden har funnet på noe så sprøtt som å lage utgang fra en undergrunnsstasjon ved Mariakirken? Når ble kollektivtransportbehovet ved Mariakirken et viktig problem? Men det er en 100 prosent treffsikker torpedo mot tunnelalternativet.

Hittil har Bryggen-alternativet vært alene om å skulle legges rett gjennom der hvor 1200-tallets sentrum for Norgesveldet lå. Hvorfor skal tunnelalternativet plutselig plasseres midt i det samme uvurderlige historiske området?

Når skal denne saken bli debattert på et grunnlag som tar på alvor klimautfordringene og en realistisk tilnærming til store og langvarige infrastrukturinvesteringer?