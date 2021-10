Nei, skulen har ikkje blitt betre

Fleire timar og «Kunnskapsløftet» har ikkje gitt betre resultat i skulen.

Johannes Banggren (H) hevdar at norsk skule er blitt betre i Høgre sine regjeringsår. PISA-resultata viser noko anna, meiner Gunvald Skeiseid.

Gunvald Skeiseid Tidlegare fyrsteamanuensis ved Høgskolen Stord/Haugesund

Høgres Johannes Banggren skriv i BT 24. september om «det faktumet at norsk skole er blitt bedre de siste åtte årene» – i Høgre sine åtte regjeringsår, med andre ord. Mon det.

Sidan det ikkje ligg føre gode data for tidsrommet 2013 til 2021, samanliknar eg i det følgjande norske elevar sine resultat på PISA-testane i 2012 og i 2018. Høgre har aldri hatt anna enn godord om PISA – «det fremste og beste utdanningsprosjektet i verden», ifølgje tidlegare kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I PISA vert elevane testa på fagfelta lesing, matematikk og naturfag. Frå 2012 til 2018 hadde norske elevar i gjennomsnitt for dei tre faga ein framgang på eitt poeng, frå 496 til 497.

Men ser me etter, finn me at 2018-kullet hadde hatt til saman fire fleire veketimars undervisning i norsk og matematikk enn 2012-elevane. Veketimar er dyre – «godt over 200 millioner kroner årlig» pr. time, opplyste departementet i 2016.

Eit enkelt reknestykke fortel oss at framgangen i PISA med eitt poeng frå 2012 til 2018 kom med ein prislapp på 800 millionar 2016-kroner.

Endå meir grelt blir misforholdet mellom investering og vinst om me samanliknar 2018-kullet med 2000-kullet, det året då Noreg fekk PISA-sjokk og Høgres Cristin Clemet nytta høvet til å snu opp ned på norsk skule, med læreplanen LK-06 «Kunnskapsløftet» som krona på verket.

Resultata viser eit fall i norske elevar sine prestasjonar frå PISA 2000 til PISA 2018 på fire poeng, ned frå 501 til 497. Samstundes hadde 2018-kullet langt fleire veketimar i norsk, matematikk og naturfag enn 2000-kullet.

Mistanken for misera fell på læreplanen «Kunnskapsløftet», som er blitt evaluert med den knusande dommen at han har ført til «overflatelæring». At det kom ny læreplan i 2020, er til lita trøyst for dei om lag 800.000 elevane som er blitt utsette for «Kunnskapsløftet» si overflatelæring i halvparten eller meir av sine ti år i grunnskulen.