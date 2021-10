Kampen mot den skjulte volden

I neste års budsjett ønsker regjeringen å øke tilskuddet til politiets arbeid med å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner med 17 millioner kroner.

«Vi skal sørge for at det er voldsutøver som skal bære byrden, ikke den som utsettes for volden», skriver justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Monica Mæland Justis- og beredskapsminister (H)

Vold i nære relasjoner skiller seg fra annen kriminalitet, og den som utsettes vil ofte trenge bistand fra flere instanser - i tillegg til det politiet kan bidra med.

Smerten over å bli utsatt for vold og overgrep av noen som står deg nær rokker ved den grunnleggende tryggheten. En trygghet de fleste av oss tar som en selvfølge. Vold i nære relasjoner kan i ytterste konsekvens føre til tap av menneskeliv.

Voldsutsattes relasjon til voldsutøveren er også av betydning for viljen til å anmelde volden, behandling i domstolen og oppfølging fra hjelpeapparatets side. Dette stiller politi og hjelpeapparat overfor en særlig utfordring, nemlig å kunne tilby bistand utover selve straffesaksbehandlingen og de alminnelige tilbud som retter seg mot ofre for kriminalitet.

Voldens private karakter er et annet ikke mindre viktig fellestrekk – denne volden holdes skjult gjennom frykt, skam, isolasjon, manipulering og fornektelse.

Ofrene vil ofte forsøke å skjule sin situasjon, barn er lojale mot sine foreldre og overgriperen benekter at volden finner sted. Naboer, kollegaer, lærere og kjente kan mistenke at noe ikke er som det skal, men er redde for å gripe inn i frykt for å ta feil.

Det er utfordrende å jobbe på et kriminalitetsområde, som omfatter mer enn lovbruddet i seg selv, etterforskning og en eventuell påtale. I arbeidet med vold i nære relasjoner kreves stor grad av forståelse, innsikt og ikke minst empati – for alle som er involverte.

For regjeringen har det vært viktig at kampen mot vold i nære relasjoner er kunnskapsbasert. I 2018 satte regjeringen ned et eget utvalg for å gjennomgå saker om partnerdrap. Utvalget har pekt på viktige utfordringer i arbeidet mot partnervold og partnerdrap og kom med en rekke anbefalinger for det videre arbeidet.

I august i år lanserte regjeringen en ny helhetlig handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Planen inneholder 82 tiltak som skal bidra til mer forebygging, bedre tjenester til den som utsettes for vold og legge til rette at flere saker havner i rettsvesenet.

For at utsatte skal oppleve tjenestene fra politi og hjelpeapparat som gode og sammenhengende legger handlingsplanen til rette for bedre samordning mellom etater og sektorer på alle forvaltningsnivåer.

Åtte departementer står bak handlingsplanen og bidrar til at den samlede innsatsen mot vold i nære relasjoner er gitt et betydelig løft. Innsatsen omfatter tiltak rettet mot utsatte, mot overgripere, mot sårbare barn og voksne og tiltak rettet tjenesteapparatet blant andre NAV, overgrepsmottakene og krisesentrene.

I tråd med handlingsplanen og partnerdrapsutvalgets anbefaling, foreslår regjeringen å bevilge to millioner kroner til opprettelsen av en permanent partnerdrapskommisjon.

Formålet med kommisjonens arbeid skal være læring og videreutvikling av arbeidet med å forebygge partnervold og partnerdrap.

Politiets innsats er styrket og nye modeller for helhetlig ivaretakelse av utsatte er etablert ved Prosjekt November i Oslo og gjennom opprettelse av støttesentre for kriminalitetsutsatte i alle politidistrikt.

Vi skal sørge for at det er voldsutøver som skal bære byrden, ikke den som utsettes for volden. Her er omvendt voldsalarm et viktig redskap for å beskytte voldsutsatte. Omvendt voldsalarm innebærer at voldsutøver forbys å oppholde seg i nærheten av fornærmedes bosted, arbeidssted og andre faste oppholdssteder.

Regjeringen ønsker å øke bruken slik at flere beskyttes bedre. Derfor er det foreslått å øke bevilgningen til politiet med 10 millioner kroner til omvendt voldsalarm.

For første gang inneholder regjeringens nye handlingsplan et eget innsatsområde for å bedre forebygging og bekjempelse av vold og overgrep i samiske samfunn. Et viktig tiltak under dette innsatsområdet er etablering av et eget barnehustilbud særlig tilrettelagt for barn i samisk kjerneområde. Det er foreslått fem millioner kroner til dette tiltaket i 2022.

Norsk politi har en grunnkompetanse der respekt og omtanke for den enkelte er i sentrum og hvor det ikke er en motsetning mellom høy kvalitet på etterforskning og omsorgsfull ivaretakelse av de berørte.

Jeg er stolt over å ha hatt ansvaret for en slik etat og har i min tid som justisminister opplevd en stor vilje til å jobbe godt og målrettet med denne alvorlige kriminaliteten.

Et slikt engasjement lover svært godt for fremtiden. Det styrker arbeidet mot vold i nære relasjoner i politiet. Og det bidrar til å sette lys på en kriminalitet som stort sett foregår i det skjulte.