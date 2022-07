Sats på helsesykepleiere i skolen

Helsesykepleierne bør få mer tid til å undervise i psykisk helse i klasserommet.

Elisabeth Lie Hansen mener helsesykepleierne må være tilgjengelig på skolen hver dag.

Elisabeth Lie Hansen Helsefagarbeider og student i psykisk helsearbeid

Hvorfor er det så problematisk å implementere den psykiske helsen vår i skolen i en tid i livet der helsen virkelig blir satt på prøve? Det er en mening med at det er en helsesykepleier på skolen, så hvorfor ikke bruke enda mer av deres ressurser og kompetanse?

Slik mener jeg det vil bli enklere for elever å snakke om, åpne seg om hvordan de har det og dele en eventuell ensomhet. Det vil bli lettere å bli kjent med og skape tillit til helsesykepleieren.

Dette vil bidra til mindre ensomhet og bedre psykisk helse hos elever så tidlig at de blir bedre rustet til å håndtere psykisk helse, stress og ensomhet. Å ha samtaler hos helsesykepleier uten at en kjenner på uhelse, virker forebyggende og vil ha en styrkende effekt.

En helsesykepleier har fire til fem års utdanning og er spesialisert på unges psykiske og seksuelle helse. Elevene får mange steder ikke mer glede av dette enn at hele skolen skal benytte seg av vedkommende i løpet av en eller to dager i uken.

Hadde det ikke vært en idé og la helsesykepleier ha mer undervisning i klasserommet om psykisk helse? Om elevene blir møtt med en uhøytidelig, men profesjonell tilnærming, og et språk og en holdning elevene kjenner igjen, vil forholdet mellom elev og helsesykepleier ikke blir så anstrengt og avstanden så stor.

Når politikerne kan stå under en valgkamp og fortelle at de skal ta barn og unges psykiske helse på alvor, og lovnadene kun er ord, har de hoppet ut av flyet uten fallskjerm. Det skal ikke mer til enn at helsesykepleier, som de fleste andre, kan møte opp på samme arbeidsplass, mandag til fredag, og være tilgjengelig for elevene.

Det vil styrke elevene og gjøre dem mer rustet til å ivareta seg selv og skape god egenomsorg. Om helsesykepleier er tilgjengelig på en skole hver dag, vil det også oppleves tryggere for elevene å ta kontakt med vedkommende.

