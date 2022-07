Ditt syn kan ikkje få svekke min fridom

Nokon juksar litt, andre mykje. Nokon går for det ekte. Kva så?

«Viss ein skjønnheitsklinikk er så farleg, må alle vakre og topptrente menneske gå i skjul. Kva slags samfunn blir det?», spør Randi Førsund.

Randi Førsund Førde i Sunnfjord

Bergen AUF-leiar, Johanna Fond, uroar seg for at vi blir møtt med skjønnheitsklinikkar når vi trer inn på kjøpesenter i landets nest største by. Unge som slit med kroppspress vert lett ofre. Eteforstyrringar vil auke.

Heilt frå vi går i barnehagen ser vi at vi er ulike. Ei tid som lovprisar mangfaldet, lyt vel stemme i og hylle alle typar utsjånad?

Ein kan, viss ein er veldig oppteken av eigen utsjånad, misse motet når ein går på treningssenteret. Mange av desse er veldig flotte, absolutt. Medan andre, også dei som er hyperaktive på Instagram og legg ut alt dei kan av bilete av kroppen sin, kunne godt trengt ein real runde på ein skjønnheitsklinikk.

Tek ein ei runde på eit kjøpesenter eller det lokale treningssenteret, vil ein sjå medsøstrer og -brør med rålekre kroppar, men andletet er kan hende ikkje det vakraste, og omvendt. Alle har fordelar og bakdelar. Noko kan ein gjere noko med, andre ting ikkje. Nokon juksar litt, andre mykje. Nokon går for det ekte. Kva så?

Viss ein ikkje kan gå forbi ein skjønnheitsklinikk utan å kjenne seg nedstemt eller pressa til gjere endringar på utsjånaden sin, er det eigne haldningar, sjølvkjensle og innstilling som må rettast opp. Vi kan ikkje tvinge eige syn på andre sin fridom til å gjere sine val og leve liva sine.

Vi kan ikkje stenge Vinmonopolet og matbutikkane fordi folk har sjukleg forhold til mat og alkohol kring oss. Politikarane skal ikkje overstyre mine og dine val så lenge vi ikkje er til trugsel for andre sitt liv og helse. Viss ein skjønnheitsklinikk er så farleg, må alle vakre og topptrente menneske gå i skjul. Kva slags samfunn blir det?

Sjølv slår eg eit slag for trening og det ekte. Men eg tek gjerne vare på det eg har! Det kan ein òg gjere på ein skjønnheitsklinikk.