På tide med hundeskatt igjen?

Det må være grenser for hva en kommune skal ta på seg av kostnader.

Hund er ikke for alle, ikke minst økonomisk, skriver innsenderen.

Einar Salbu Arna

Man må kunne spørre seg selv om det bør være en prioritert kommunal oppgave å legge til rette for hundeeiere med inngjerdede friluftsområder for hund. Som hundeeier selv, sågar med to inntil for to års siden, er det fristende å svare ja, men skal andre skattebetalere virkelig betale for mitt hundehold?

Å ha hund er på en måte luksus, en hobby eller en livsstil. Hund er ikke for alle, ikke minst økonomisk.

Einar Salbu er leder av Arna Ap, men skriver dette innlegget som privatperson.

Søker man hund til salgs på finn.no er det vanskelig å få kjøpt en blandingshund til under 14.000 og rasehunder går gjerne for opp til 35.000. Man må faktisk ha penger til overs for å kunne anskaffe seg hund, så kommer forsikring, vaksiner og gjerne hundehotell når eierne selv vil være hundefri.

Kommunen bruker allerede i dag penger på hundeeiere med utplasserte hundeposestativer og bosspann – som selvsagt blir tømt. Igjen – bør dette være en kommunal oppgave? Mitt klare svar er nei.

Dette er en typisk oppgave man kan la private gründere og grunneiere kan ta seg av ved å bygge inngjerdede friområder der de som betaler for det, får egen nøkkel – og betaler hva det koster ellers. Men jeg forstår hvorfor mange hundeeiere vil det skal være kommunalt, for da kan det kanskje forbli kostnadsløst for hundeeiere.

Min oppriktige mening er at dersom dette skal bli en kommunal oppgave, må hundeskatt innføres igjen ellers må private tilrettelegge for dette og ta betalt for det det koster. Det må være grenser for hva en kommune skal ta på seg av kostnader.