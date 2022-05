Jeg trodde det var noe feil med appen

Pandemien er over, og vi har begynt å reise igjen. Det meste innenlands er som før. Men hva med Vy?

Tor Myking Fana

2300 kroner, kan det være sant? Neppe. Jeg ventet derfor noen timer og gjentok søket. Men svaret var uendret. Den aktuelle turen Bergen–Oslo med sovekupe koster mer enn seks ganger prisen for et morgenfly bestilt på samme tidspunkt.

Vy vil nok innvende at prisen er så høy fordi jeg reiser alene og derfor må betale for to køyer. Skulle jeg velge den tvilsomme gleden det er å sitte over fjellet på nattoget, er prisen fortsatt stiv, 951 kroner, og drøyt dobbelt av prisen for flyreise.

Det er forståelig at det koster en del å sove seg over fjellet i en oppredd seng. Men har det skjedd noe? Kikker jeg på reiseregninger fra i fjor høst og tiden umiddelbart før pandemien, betalte jeg mellom 1000 og 1600 kroner for samme reise som nå koster opp mot 2300.

Skal du reise med Vy, bør du velge hverdag, unngå sovekupe og bestille reise i god tid. Du blir hardt straffet hvis du er spontan og reiser når du har mest behov, altså i helgene. Det er ikke bedre i høytidene. Et vennepar med to små barn avslo tilbud fra Vy tur-retur Bergen-Geilo sist påske. Kupe til kr 10.000 var det eneste Vy kunne tilby, omtrent prisen for å chartre et helikopter.

Å konkurranseutsette jernbanedriften i Norge har ikke gitt gode resultater, mener innsenderen.

Politikerne var fulle av lovord om hvordan konkurranseutsettingen ville komme passasjerene til gode i form av lavere priser og bedre produkter. Men hva har vi faktisk igjen for konkurranseutsetting, omorganisering, navnebytte, uniformsbytte og grønnmalte togsett? Jernbanen har gått fra å være et NSB for alle til et Vy for de få.

Utviklingen skurrer også av andre grunner. Vi skal omstille oss mot et grønnere samfunn og velge bane fremfor vinger, men vi blir styrt opp i luften med stødig hånd. Når tog taper så stort på pris og reisetid, blir det vanskelig å velge miljøvennlig transport mellom Bergen og Oslo. Hvordan får Vy dette til å stemme med sitt hovedmål om å være bedre enn konkurrentene til å ta bærekraftsansvar?

Dyre togreiser er villet politikk. Vi kan vel si at uansett har politikerne skylden, enten ved at de har lagt føringer for prispolitikken, eller fordi de bare har overlatt dette til Vy. Vy sitt samfunnsoppdrag er nemlig «å sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods».

Rimelig eller konkurransedyktig pris for kundene, som er de egentlige eierne av både bane og vogner, er ikke en del oppdraget. Det merkes.

Men det skal ikke være nødvendig å foreta en klassereise før du setter deg på toget.

Vy svarer: De beste prisene går først

Som andre aktører har Vy priser som varierer med reisetidspunkt og ønsket fleksibilitet. Eksempelet viser Sove refunderbar – en sovekupé med to senger der billetten kan endres og avbestilles frem til avgang.

Vi selger også sovekupeene fra 599 og sitteplassene fra 249. Dette er billetter som ikke kan endres, og det lønner seg å bestille tidlig og sjekke flere avganger. En nyhet på nattogene er Hvile, som er egne kupeer med hvileplasser for inntil seks personer. Ved årsskiftet får vi også liggestoler på Bergensbanen.

Selv med ekstra avganger i påsken ble flere tog utsolgt. Familien med to barn fikk tilbud om det som var tilgjengelig – fleksible billetter til en hel kupe for seks personer t/r. For disse kupeene starter prisen på 1999 kr. Vi ser også på løsninger for å tilby enkeltbilletter i disse.

Infrastrukturen bestemmer hvor fort vi kan kjøre og hvor mange tog det er plass til. Vi gjør hver dag vårt beste for å gi et best mulig tilbud mellom Bergen og Oslo.

Linn Therese Blindheim, leder for Kunde og produktutvikling i Vy tog Vest