Stopp det grøne skiftet!

Er det verkeleg slik at ved å innføra fattigdom i landet, så endrar me klimaet?

Arild Hystad Leiar i Liberalistene Vestland

Arild Hystad Leiar i Liberalistene Vestland

«Det grøne skiftet» kjem for fullt. Me skal berga jorda ved å leggja om livsstilen, forkasta mange velprøvde metodar og teknikkar basert på «skittent» drivstoff, og erstatta dei med elektriske løysingar.

Dette skal gjerast ved hjelp av statlege inngrep som straffar bruk av «feil» energikjelde og subsidierer bruk av elektrisk kraft.

Mange slike inngrep er eller held på å bli innført. Dømer på dette:

Elektrifisering av sokkelen

CO₂-avgift på bensin og diesel

Elektrifisering av bilparken

Elektrifisering av bilferjer

Elektrifisering av passasjerbåtar

El-sertifikatordninga

Forbod mot bruk av fyringsolje

Nedlegging av kol- og atomkraftverk i Europa

«All erfaring viser at frie individ i samarbeid løyser problem betre, raskare og billigare enn statleg planlegging», skriv Arild Hystad.

Eit av resultata er førebels ekstrem auke i straumprisane, som mange har fått merka, fordi stabil produksjon av elektrisk kraft går ned samstundes som forbruket går opp. Dette går ut over økonomien til både kvart enkeltmenneske og næringslivet.

Politiske omfordelingstiltak, som til dømes straumstøtte, kompenserer ikkje for heile prisauken og gjeld heller ikkje for alle. Det kan dei ikkje, sidan den ønska effekten då vil utebli.

Eit anna resultat er at drivstoff er dyrare enn det burde vera. No er prisane så høge at enkelte fiskarar reiser til utlandet for å fylla diesel på båtane for å klara seg økonomisk. Andre vurderer sterkt å gje opp heile yrket. For mange har det å koma seg på jobb eller til butikken blitt så dyrt at det går hardt utover familieøkonomien.

Auke i straum- og drivstoffprisar vil òg føra til auke i andre prisar, fordi varer skal transporterast og butikkar og lager skal halda rett temperatur. Kundane byrjar å merka det òg no.

Innsendaren meiner dei høge prisane trugar privatøkonomi og fleire næringar, mellom anna fiskerinæringa.

Det blir altså dyrare å leva. Folk blir i realiteten fattigare, sidan pengane dei tener, ikkje strekk så langt som før. Dei som i utgangspunktet har minst, merkar det hardast. Og dette er berre starten.

Ifølgje måla om kutt i utslepp må dei politiske tiltaka auka kraftig i omfang. Me bør i så fall førebu oss på ein heilt annan levestandard enn den me er vane med.

Til kva for nytte? Er det verkeleg slik at ved å innføra fattigdom i landet, så endrar me klimaet? Mange ser ut til å meina det, men får ikkje til å forklara korleis ein, kanskje marginal, nedgang i norske utslepp skal bety noko som helst.

Liberalistene motset seg alle slike øydeleggande statlege inngrep. All erfaring viser at frie individ i samarbeid løyser problem betre, raskare og billigare enn statleg planlegging. «Det grøne skiftet» bør stoppast før det er for seint!