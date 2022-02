Det handler ikke om å gi amnesti

Sentrale bevis er ikke arkivert, og regelverket er uformelt håndtert. Da bør ikke dagens eiere straffes.

«For forhold som ligger 30–60 år tilbake, vil mye være tapt i historiens tåke», skriver innsenderne om strandsonesakene.

Lars Selmar Alsaker Advokat/partner i Sands

Ingrid Sævold Moe Advokat/partner i Harris

Olav Pedersen Advokat/partner i Harris

Plan- og bygningsloven er et av få rettsområder der lovbrudd ikke foreldes. Du får pålegg om å rive bryggen familien din har hatt i 50 år fordi kommunen ikke finner bevis i sitt arkiv på at denne er lovlig oppført.

Men hva hvis kommunen kastet meldingen bestefaren din leverte på rådhuset fordi denne ikke ble ansett arkivverdig? Hva hvis bestefaren din ringte til bygningsmyndighetene og fikk beskjed at bryggen kunne han føre opp uten å melde inn tiltaket? Skal du som dagens eier straffes for kommunens tidligere feil?

Arkivlova trådte i kraft 1. januar 1999. Før dette var det et uoversiktlig rammeverk for reglene om arkivering.

I forarbeidene til loven skrives det at gjeldende regelverk for arkivarbeidet i kommunal forvaltning ofte ikke blir fulgt, uerstatteleg materiale har dermed gått tapt.

Tapt materiale kan typisk være beviset på lovligheten bryggen du nå pålegges å rive.

Skal du som dagens eier straffes for kommunens tidligere feil? spør Lars Selmar Alsaker, Ingrid Sævold Moe og Olav Pedersen.

Vi har gjennomgått alle saker i kommunens arkiv som gjelder kaier etablert i perioden 1965–1986. Her er det kun 14 saker som gjelder private brygger, og kun åtte saker som gjelder private flytebrygger.

Svært mye tyder på at byggemeldinger ikke ble ansett som arkivverdige. Det er derfor ikke rart at kommunen ikke finner bevis i sitt arkiv på at bryggen din er lovlig.

Saksbehandlingen var helt annerledes enn i dag. Saksbehandlingen var ofte uformell og enkel. Byggesaksinspektørene var ofte ute på byggeplassene/tomtene og ordnet ting på stedet med instrukser om godkjennelse.

At det kunne være mangelfull dokumentasjon i byggesaksarkivene, ble tidligere hensyntatt i byggesaksbehandlingen. Dette synes ikke å bli hensyntatt ved dagens saksbehandling.

Mye av den institusjonelle hukommelsen er nå tapt. Derfor er det alvorlig at kommunen har brukt ti-tolv år på å følge opp strandsonesakene. En av grunnene til forvaltningslovens påbud om at saker skal behandles uten ugrunnet opphold, er erkjennelsen av at muligheten til å klarlegge korrekt faktum forringes jo eldre en sak blir.

For forhold som ligger 30–60 år tilbake, vil mye være tapt i historiens tåke. I bevisvurderingen må bygningsmyndighetene ha en nødvendig historisk kontekstforståelse for å kunne sette seg inn i hvordan parter og myndigheter den gang forholdt seg. Dette opplever vi mangler – man ser verden ut fra regelverket i dag.

Kommunen må innse at arkiv- og bevissituasjonen tilsier at det ikke er mulig å utøve en rettssikkerhetsmessig forsvarlig ulovlighetsoppfølgning av de gamle strandsonesakene.

BT skriver på lederplass at «tidsperspektivet er det sterkeste argumentet for hvorfor byrådet bør vurdere å avslutte etterforskningen av disse», og at en derfor må vurdere amnestispørsmålet på nytt. Dette handler imidlertid ikke om å gi amnesti, men å erkjenne at kommunen ikke kan sannsynliggjøre og bevise at det foreligger ulovligheter.

Bergen kommune bør derfor gjøre som både Sandefjord og Bjørnafjorden: La være å forfølge tiltak der det er usikkerhet knyttet til om kommunen har arkivert bevisene.

Konsekvensen vil klart nok også være at noen ulovlig etablerte tiltak dermed ikke følges opp. Alminnelige rettssikkerhetshensyn må lede til at dette tross alt er bedre enn alternativet – at borgerne straffes for kommunens feil.