Jeg er opptatt av de språklige implikasjonene ved denne nye kjønnskategorien.

Innsenderen lurer på hvordan systemet med et tredje kjønn skal fungere i praksis.

Anne-Margrethe Konow Lund Pensjonist

Jeg ser i avisen at vår kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) har tatt initiativ til at det skal utredes ulike modeller for en «ny juridisk kjønnskategori».

Det vil i praksis si at vi ikke lenger deles inn i to kjønn (M og K, men – ja – hva blir det tredje?).

Dette minner mer om en historie fra Voss stasjon, i riktig gamle dager, da det på Bergensbanen ikke var do på toget. Men det man fikk vite når trangen var der, var at du kunne «låne lykjelen hjå hos stasjonsmeisteren».

Doet var på stasjonen, og stasjonsmesteren hadde nøkkel til dette nødvendige stedet, og toget stoppet så lenge at du kunne få utført ditt ærend.

Så var det en engelskmann – en turist – som en gang ble observert fortvilet løpende frem og tilbake på perrongen og ropte: «Am I karar or am I kvinnfolk».

Etter initiativ fra kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) ble det høsten 2021 startet en utredning om mulighetene for å innføre en ny juridisk kjønnskategori.

Ja, kulturminister, det er nok enkelte som er i tvil om dette! Men rent praktisk: Hvis det blir en ny «juridisk kjønnskategori», hva blir da symbolene, markørene, for dame- og herredo?

På engelsk: «ladies & gents». Hva blir det for det tredje kjønn? Eller hva med billedsymbolene – hvordan fremstilles det tredje kjønn?

Og når vi kommer til personlig pronomen: På norsk er vi så heldige som har intetkjønn, så «hen» går jo an (selv om det i de flestes ører tror jeg høres rart ut). Men stakkars franskmenn, de har ikke intetkjønn! Ei heller italienerne.

Som du forstår, kulturminister, er jeg opptatt av de språklige implikasjonene av denne nye kjønnskategorien. Jeg er takknemlig for svar.