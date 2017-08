Politikarar gjer lovnader om prosjekt som krev eit stortingsval til.

Samferdselsministeren har nettopp vore i Dale for å opplyse møtelyden om kva som skjer med ny veg og bane Arna–Voss. Vedtaket i stortinget i juni er noko uforpliktande for det sokalla K5-prosjektet, då det vert tala om ein byggjestart i 2022, men ei «målsetjing» om 2021.

Det kan kanskje vere greitt å opplyse om at valperiodane i Noreg er på fire år. Det er klart at det frå ein politikar sin ståstad kan vere greitt å love at store investeringar kjem på plass – ikkje i den valperioden vi no sakkar om, men den neste deretter. Det tyder at regjeringa vil gjere det lett for seg.

Uansett kva parti ein skal stemme på i dette valet må kravet vere byggjestart for ny veg og bane Arna–Stanghelle i tidsrommet oktober 2017 – september 2021. Ein kan ikkje akseptera at parti og politikarar får lov til å gje lovnader om prosjekt som krev eit stortingsval til.

SV, Sp og Ap har lova byggjestart i 2021, dei borgarlege partia har vedteke dette som ei målsetjing. Då skulle ein tru at med ei slik rørande tverrpolitisk einigheit at det burde vere mogeleg å realisere byggjestart i 2021.