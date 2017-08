Jeg vil gjerne utfordre dere som bestemmer til å forklare meg hvorfor ingenting blir gjort for å bekjempe giftige planter.

Jeg er bonde i Bergen, og har fulgt med på forvaltningsplaner for alle mulige ting innen bymiljø, grønt, landbruk og areal i Bergen i over 20 år. Det overrasker meg dessverre ikke lenger, hvor lite man kan få sagt på utrolig mange sider i enhver forvaltningsplan, og hvor skammelig få, faktiske resultater som kommer ut av hver plan.

Bergen kommune har en forvaltningsplan for hver minste lille stein i hele kommunen. Forvaltningsplan for vassdrag, landbruk, utbygging, blågrønt-miljø, vilt, bymiljø, uønskede arter og Gud selv vet hva mer.

Nylig kunne BT opplyse om at tromsøpalme/bjørnekjeks var observert i sentrum. Bergen kommune sin plan, «Strategiplan Fremmede skadelige arter i Bergen kommune 2014», er kommunens verktøy for uønskede arter i Bergen. Den gir dessverre overraskende lite svar på hvordan man faktisk skal bekjempe plantene og stoppe utbredelsen av artene. Ingen tidsfrist, ingen utførende parter, ingen metodikk, bare teorier.

Lillebroren til tromsøpalme/bjørnekjeks er kystbjørnekjeks. Denne finner vi overalt i Bergen, langs veier og turstier, rundt skoler og busstopp i hele kommunen. Nettsiden Norsk Helseinformatikk, (NHI) informerer om kystbjørnekjeksen slik: «Sammen med sollys kan plantesaften gi en reaksjon på huden som fører til svie, kløe, rødt utslett og eksem med væskefylte blemmer.»

Kystbjørnekjeksen er lite nevnt i strategiplanen til Bergen kommune, men er altså overalt, og svært uheldig å komme i kontakt med. Rundt Kirkevoll barneskole, med 700 elever, blomstrer for eksempel kystbjørnekjeksen villig.

Hvorfor har vi byråkrater og politikere som lager planer, veivesen som skal rapportere og forvaltningsplaner for alle slags forhold, men likevel så mye skit? Kan det være en ansvarsoppsmuldring, at ingen faktisk vil ta i problemene? At ingen vet hvem som skal ut og gjøre noe? At alle skylder på andre, og ingen tar tak? Byråkrater som gjør som politikerne sier, litt nytt hvert fjerde år, og «sånn går no dagan»?

Og de uønskede artene er ikke det eneste området hvor vi har planer, men ingen tiltak. Vi har byråkrater, men ingen sjauere. Papirer, men ingen spader. Politikere, men ingen handlekraft. Jeg vil tro mange lesere har sine fagfelt hvor man opplever det samme.

Jeg vil gjerne utfordre deg, du som bestemmer sånne ting her i byen, til å forklare meg dette!