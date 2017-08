Hvorfor lar vi andre tro at alt er fint og flott når sannheten er en annen?

At livet ikke alltid er så rosenrødt som vi liker å fremstille det, er vel ingen hemmelighet. Kun et fåtall av mine venner på Facebook poster bilder eller historier som ikke er suksesser eller såkalte «Kodak-moments», som vi kalte det i gamle dager.

De mest kjente bloggerne og kjendisene fremstår også som vellykkete. Ja, de skriver og forteller gjerne om vanskelig ting, men da som en historie om noe de har kommet seg gjennom og står nå seirende igjen.

Utad har nok jeg også alltid hatt en såkalt vellykket fasade, for det å innrømme egen uperfekthet er vanskelig. Bak fasaden har det foregått en hel masse som bare noen få har visst om. I noen tilfeller ingen andre enn meg selv.

Som liten og skoleflink var alt fint og flott. De gode karakterene kom seilende på en fjøl, og tilbakemeldinger på foreldremøter var alltid av den positive sorten. For meg var virkeligheten litt annerledes. Ja, de gode karakterene kom lett, men med dem fulgte misunnelse og sarkastiske kommentarer fra de andre. Utad lot jeg som om jeg ikke brydde meg, men på innsiden sved disse kommentarene et merke som er der fortsatt.

Jeg prøvde å bli mindre flink, men det gikk ikke. Hukommelsen min var, og er fortsatt, god. Dermed husket jeg det som ble lest eller fortalt meg. Jeg sluttet å rekke opp hånden i timen, for ikke å virke som en flinking. På prøver svarte jeg kun på den spesifikke tingen det ble spurt etter. Ikke så mye som en bisetning ekstra, selvom jeg kunne masse om emnet.

I studietiden sank jeg ned i en dyp og alvorlig depresjon, med stadige tanker om å gi slipp på alt og bare forsvinne. Likevel gikk jeg på forelesninger. Jeg satt sammen med medstudentene mine og følte meg som verdens ensomste og minst vellykkede menneske. Å være der, dag ut og dag inn, blant alle andre som smilte og lo og skapte nye vennskap og en minnerik studietid, var rett og slett tortur. For meg ble det å fullføre det eneste målet, sånn at jeg kom meg vekk derfra.

I løpet av de siste årene har det gått relativt bra. Diagnosen Bipolar 2 og medisin gjør sitt, og jeg er mer bevisst på min egen psykiske helse. Men det betyr ikke at alt er regnbuefargete enhjørninger og solskinn dag ut og dag inn. Innimellom får mørket, tomheten, apatien, slitenheten, tankekjøret og maktesløsheten overtaket.

Å innrømme at disse tingene er vanskelig, er vanskelig. Så hvorfor velger jeg da å vise hva som er bak fasaden? Hvorfor ikke bare la andre tro at alt er fint og flott? Hvorfor velger jeg å utlevere meg på mitt svakeste?

Fordi jeg er lei. Lei av å måtte være blid og imøtekommende når det eneste jeg har lyst til er å fortelle folk en sannhet eller tre. Lei av at de som lever med demonene sine hver dag og mestrer, må leve i skjul og skam.

Jeg er lei av at kjendiser står frem og sier at de har vært deprimerte, men at de selvfølgelig har klart å overvinne det. For det er jo bare å ta seg sammen.

Jeg er lei av å ta meg sammen. Jeg er lei av at andre mener jeg bør ta meg sammen og lei av alle de som er av den oppfatning at psykisk syke er late, svake mennesker som ikke evner å ta seg sammen. Lei av at psykisk sykdom fortsatt skal være forbundet med skam, fordommer og stigmatisering. Det hjelper ingen, verken de som sliter eller de som er rundt.

Men mest av alt er jeg lei av å ha dårlig samvittighet. Dårlig samvittighet overfor ungene mine, samboeren min, eks-mannen min, foreldre, venner og kollegaer. Fordi det er de som må holde ut de dårlige dagene. Når hodet snurrer for fort og ingenting stemmer. Når jeg er en dårlig mamma, dårlig kjæreste, dårlig arbeidstaker, venn og datter, som ikke klarer å gi, men bare sluker energi.

Mitt ønske med å være åpen om egen psykisk helse og dårlige samvittighet, er å knuse noen myter og bidra til at flere våger å snakke om disse tingene som er vanskelige og tabubelagte i dagens samfunn.