Å bruke begrepet «falske nyheter» til alt man ikke liker er som å rope ulv-ulv.

Hvem skal bestemme hvem som er en seriøs nyhetsformidler? For å anerkjennes må man tydeligvis godkjennes av Mathias Fischer og resten av den etablerte pressen.

Jeg startet nettstedet dinavis.no 1. juli i år. Til nå har jeg blitt beskyldt av Venstre for å forsøke å påvirke valget til høsten, og attpåtil stå bak en svertekampanje mot partiet og Trine Skei Grande.

Jeg er en helt vanlig 21-åring fra Oslo som driver en nettavis på fritiden min, fordi jeg mener at flere stemmer i dette landet burde bli hørt. Det er nemlig ikke slik at alle slipper til i de tradisjonelle mediene. Det opplevde jeg selv da jeg forsøkte å imøtegå de vanvittige påstandene om at nettavisen min skulle ha noen koblinger til Russland eller andre som skulle ha noe motiv for å sverte Venstre.

Jeg kontaktet de samme mediene som hadde omtalt saken med disse påstandene om meg og mitt nettsted. De avslo, en etter en. Hvor skal man så henvende seg når de tradisjonelle mediene som er med på å sverte deg ikke vil la deg slippe til?

Mathias Fischer, som for øvrig er vara for Venstre på Stortinget, må gjerne bistå Venstre i sin kampanje mot nettavisen min, men det kan gå utover habiliteten hans.

Til deg som mener at jeg driver med «fake news», eller at jeg som Fischer påstår; «tar sitater ut av kontekst, spisser vinklingene til det ekstreme, eller bevisst produserer falske nyheter:» Jeg imøteser konkrete beviser. Å bruke begrepet «falske nyheter» til alt man ikke liker er som å rope ulv-ulv.

Norge trenger gründere og personer som skaper sine egne arbeidsplasser. På sikt håper jeg at prosjektet mitt kan bli til en heltidsjobb, og jeg håper også på å skape arbeidsplasser. For å få til det må Fischer og de andre gi meg en sjanse, og slutte å motarbeide meg og diskreditere avisen min.