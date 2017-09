Å avvikle leterefusjonsordningen er første steg mot full stopp i en virksomhet som både klimamessig og økonomisk er høyst uforsvarlig.

Før valget fastslår BT følgende: «Partier som ikke tar klimaproblemet på alvor, fortjener ikke å bli kalt ansvarlige». BT pekte da på MDG, SV og Venstre som de ansvarlige partiene, men unnlot å nevne et viktig problem som mange advarte mot før valget. Venstre ville sikre en Høyre/Frp-regjering og kan derfor medvirke til at Frp fortsatt får en tung hånd på rattet i olje- og klimapolitikken. Nå ser det ut til at dette kan skje. KrF mener den politiske avstanden til Frp er så stor, både i klimapolitikk og andre viktige verdispørsmål, at de utelukker å støtte en regjering der Frp er med. Venstre signaliserer en motsatt holdning ved å forhandle, ikke bare om en samarbeidsavtale, men kanskje om regjeringsdeltakelse sammen med Frp.

Det er klart at full kjør i letevirksomheten i Arktis for utvinning 10 til 30 år frem i tid, som dagens regjering legger opp til, vil sprenge alle klimamål. For å kalles et ansvarlig klimaparti må derfor Venstre, på samme måte som MDG, avvise samarbeid med en regjering som satser på oljeleting i nord.

Det er selvsagt bra om Venstre kan bidra til at Lofoten fortsatt kan reddes fra oljeboring. Men både Venstre og ansvarlige politikere fra andre partier må ta inn over seg hvilken alvorlig klimakrise som nå er under utvikling og derfor gå inn for å stoppe all videre leting etter fossilt brennstoff, slik Frankrike går inn for å gjøre innen år 2040. Å avvikle leterefusjonsordningen er første steg mot full stopp i en virksomhet som både klimamessig og økonomisk er høyst uforsvarlig.