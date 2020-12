Vind er blitt viktigere enn olje og gass

Danskene og de store finansielle aktørene ser hvilken vei vinden blåser. Den norske regjeringen utlyste nylig en ny konsesjonsrunde for olje- og gassvirksomhet.

Det danske energiselskapet Ørsted har byttet ut olje med vind. Denne strategien har ført selskapet opp og forbi Equinor i markedsverdi på kort tid, skriver innsenderne. Her fra havvindanlegget på Anholt i Danmark. Foto: Ørsted / HAWK EYE Photography

Tore Furevik Professor og direktør, Bjerknessenteret for klimaforskning

Trond Dokken Konserndirektør, Norwegian Research Centre (NORCE)

Sebastian Mernild Professor og prorektor, Syddansk Universitet

Jens Hesselbjerg Christensen Professor, Københavns Universitet

Den 12. desember er det nøyaktig fem år siden Parisavtalen ble inngått. Hvordan har det gått? Etter flere turbulente år for internasjonalt klimadiplomati har det i år virkelig løsnet.

Vi har hatt fem år der verden har vært preget av populisme og nasjonalisme, avtalebrudd og handelskriger. De årlige klimatoppmøtene har vært preget av disse konfliktene og viktige deler av rammeverket for Parisavtalen, som regelverket for kjøp og salg av klimakvoter, er fortsatt ikke kommet på plass.

Under det planlagte klimatoppmøtet i Glasgow i november skulle alle de gjenværende brikkene falle på plass. Men slik gikk det ikke. En global pandemi kom i veien og førte til at møtet ble utsatt til neste år. Men det er ikke bare negativt.

I koronaåret 2020 blir trolig utslippene syv til åtte prosent lavere enn året før – den største nedgangen i historien. Det har i seg selv liten betydning for klima, men pandemien har fremskyndet en digitalisering som for alltid vil kunne endre folks reisevaner, og en rekke aktører tar nå til orde for at gjenreisningen av økonomien må være grønn og bærekraftig.

I koronaåret 2020 har det også løsnet på det politiske planet:

EU har lansert sin nye grønne plan, hvor utslippene skal halveres i løpet av de neste ti årene og gå mot netto null innen 2050.

Kina har rapportert til FN at de skal være klimanøytrale innen 2060.

Den påtroppende presidenten i USA vil at USA skal være klimanøytrale innen 2050.

For få dager siden annonserte Storbritannia at det skal kutte 68 prosent innen 2030.

Dersom alle land klarer å holde det de i dag lover, styrer vi nå mot en verden litt varmere enn to grader, langt bedre enn slik de så ut da Parisavtalen ble vedtatt i 2015.

Det kan være nyttig å se på hvordan omstillingen går her i Norge sammenliknet med vårt naboland Danmark. To land med en velstand, en politisk stabilitet, et utdanningsnivå og et tillitsnivå som de fleste andre bare kan drømme om.

Og to land som begge holder miljø- og klimafanen høyt på de internasjonale arenaer.

I Danmark har Folketinget vedtatt en ambisiøs klimalov med plan for hvordan de skal innfri sine forpliktelser i henhold til Parisavtalen. Landet skal kutte utslippene med 70 prosent innen 2030.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) åpnet tidligere i år områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for havvind. Samtidig utlyste regjering nylig den 25. konsesjonsrunde for olje- og gassvirksomhet. Flere av lisensområdene ligger tett opp mot iskanten. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Norge har også vedtatt en klimalov, men med litt svakere innhold og ambisjoner: 40 prosent reduksjon innen 2030 og 80–95 prosent innen 2050. Målet for 2030 ble tidligere i år styrket til 50–55 prosent i tråd med EUs mål.

Selv om både Danmark og Norge skulle klare å nå sine målsettinger, er dette ikke tilstrekkelig ifølge Parisavtalen. Rike land må kutte mer enn fattige land, slik at halvering av verdens utslipp innen 2030 betyr langt raskere reduksjoner i den rike delen av verden. Men skulle vi klare målene vi allerede har satt oss og ytterligere klare å forsterke målene og innsatsen i tiden fremover, er vi et godt stykke på vei.

I 2007 bestemte selskapet Dansk Olje- og Naturgass (DONG) seg for å fase ut olje- og gass og heller satse på fornybar energi. I dag heter selskapet Ørsted, er verdens største på havvind og sysselsetter nesten 6000 personer. 72 prosent av selskapet eies av den danske stat.

Det danske energiselskapet Ørsted har vokst seg store etter at de bestemte seg for å satse på fornybar energi fremfor olje og gass. Her fra et av deres havvindanlegg på Burbo Bank i Storbritannia. Foto: Paul Langrock / Ørsted

I Norge eier staten 67 prosent av aksjene i Equinor. Også Equinor har gjennomgått en navneendring og er blitt en stor internasjonal aktør på havvind. Men troen på olje og gass står sterkt, og fornybarsatsingen er fortsatt bare en liten del av selskapets totale virksomhet.

De store finansielle aktørene ser hvilken vei vinden blåser. Mens Equinor hadde en tre ganger høyere markedsverdi enn Ørsted for bare to år siden, er Ørsteds verdi i dag en halv gang større enn Equinor. Ørsted er også gått forbi BP, som for to år siden hadde hele seks ganger høyere verdi. Vind er blitt viktigere enn olje og gass.

Også politisk satses det på ulike strategier. Den 19. november i år utlyste den norske regjering den 25. konsesjonsrunde for olje- og gassvirksomhet. Ett lisensområde ligger i Norskehavet og hele åtte i Barentshavet, hvorav flere tett opp mot iskanten.

I Danmark har de gått motsatt vei. For få dager siden, den 3. desember, besluttet det danske Folketing at det ikke skal startes nye leteaktiviteter i Nordsjøen. Oljeaktiviteten skal avvikles helt innen 2050.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon, Frankrikes utenriksminister Laurent Fabius og den franske presidenten Francois Hollande jubler for Parisavtalen i desember 2015. Nøkkelen til å komme i mål med avtalen er ekte politisk engasjement, mener innleggsforfatterne. Foto: STEPHANE MAHE / REUTERS

Da Parisavtalen ble lansert i desember 2015, var man ikke klare på hvordan avtalen skulle iverksettes. Denne utfordringen er fortsatt ikke løst. Vi vet at det er bruk for ytterligere ambisiøse strategier, handlingsplaner og klimatiltak for at reduksjonene av CO 2 -utslepp skal gå raskt nok. Her har både Norge og Danmark et ansvar for å presse på internasjonalt.

Nøkkelen til å komme i mål med Parisavtalen finnes gjennom ekte politisk engasjement og ambisiøst globalt klimapolitisk lederskap. CO 2 -avgifter og atferdsendringer må gå hånd i hånd med nasjonalt og globalt samarbeid om bærekraftig utvikling innenfor utdanning, innovasjon og teknologiutvikling. Fokus må være på energieffektivisering og elektrifisering som raskest mulig fjerner verdens avhengighet av olje, kull og gass.

Dette må skje i tett samspill mellom politikere, næringsliv og forskere. Et samarbeid som vil være tidkrevende og økonomisk utfordrende, men som vil være en viktig katalysator og drivkraft for fremtidens grønne samfunn og nye arbeidsplasser. Hvis vi ikke etterlever Parisavtalen, vil det kunne få uopprettelige konsekvensene.

Dette er den ubehagelige sannheten som nå tvinger oss til handling.