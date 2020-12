Trist at BT fremmer konspirasjoner

BT slår friskt fast at «muslimer bruker antibac som alle andre». Hvordan vet avisen det?

«BT og andre medier falt av lasset og mistet mye av samfunnsansvaret da islam seilte opp som en maktfaktor i Norge for om lag 10–15 år siden», skriver innsenderen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hege Storhaug Informasjonsleder, Human Rights Service

Human Rights Service er ikke en «blogg», som BT hevder (9/12), men Norges første politiske tenketank, etablert i 2000, dertil på det betente innvandringsfeltet.

Det siste politiske gjennomslaget vi har fått, kom denne høsten da Norge som første land i verden innfører en avvergingsplikt for nærmeste familie for å beskytte jenter mot kjønnslemlestelse. Samme plikt påhviler nå familien også ved tvangsekteskap av mindreårige.

I tillegg fikk vi – etter 18 års arbeid med temaet – et forbud mot søskenbarnekteskap. Ikke verst, eller hva sier BT? Er disse lovendringene noe BT er imot eller mener er lite viktige?

Listen over hvilke gjennomslag HRS har hatt gjennom årene er lengre enn noen andre innen feltet kan vise til, som at Norge innførte en 24-årsgrense for innvandring gjennom ekteskapsetablering i 2017 (gjelder fra april 2018, red.anm.). Det tok oss (dessverre) 15 år før dette ble innført, et tiltak som sparer mange unge for å få et ødelagt liv som levende visum, en typisk skjebne for gjenværende slekt i opprinnelseslandet.

BT og andre medier falt av lasset og mistet mye av samfunnsansvaret da islam seilte opp som en maktfaktor i Norge for om lag 10–15 år siden. HRS falt ikke av lasset, men tok på seg den tunge oppgaven – i folkeopplysningens navn: Å stå opp mot en førmoderne, totalitær ideologi ikledd et religiøst slør, en ideologi som er i strid med alle våre grunnleggende friheter og rettigheter, som likestilling mellom kjønnene.

BT slår friskt fast at «muslimer bruker antibac som alle andre». Hvordan vet avisen det? Men etter at vi skrev om muslimer som beviselig ikke gjør det grunnet islams alkoholforbud, er svaret fra mange muslimer i sosiale medier ettertrykkelig og positivt: Islam tillater håndsprit.

La oss håpe de fleste mener det. Men debatten om BTs mangel på etterrettelighet og saklighet kan dessverre ikke legges død.

