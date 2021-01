Husker dere fadderuken, Erna og Bent?

Folk kliner, hoier og spyr på hjemmefest. På utesteder følges reglene til punkt og prikke.

Regjeringen innførte nylig najonalt skjenkeforbud. Torkel Eikevik forstår intensjonen, men mener de bommer stygt med tiltaket. Foto: Jil Yngland / NTB

Torkel Eikevik Skribent og artist

Hallo, Erna, Bent, regjeringen. Skulle gjerne åpnet med «kjære» men liker å stå for det jeg skriver.

Dere er sikkert like lei restriksjoner som meg, som oss alle. Jeg er ikke imot restriksjoner og ønsker at alle skal komme seg trygge igjennom denne flaggermus-suppa. Men noen tiltak virker mot sin hensikt. Og jeg vil benytte meg av retten til å være kritisk. Kritisk til behandlingen deres av en situasjon jeg ikke tror dere helt forstår.

Den 3. januar kom nyheten om at det fremover skal være nasjonal skjenkestopp. Bytte ut ferneten med antibac. Formålet er åpenbart å begrense smitten på utesteder. Hindre at folk kommer hjem fra juleferien og spytter pest på hverandre. Jeg forstår det.

Vi forstår det. Jeg forstår at jeg ikke lenger får lov til å ha venner eller kosevenner på besøk. Nå nøyer jeg meg med fiender.

Jeg forstår at mitt sosiale liv på ubestemt tid skal bestå av å late som jeg liker å gå på fjellet, samt snakke med russere over nett på Counter-Strike. Jeg forstår alt dette. Men jeg vet ikke om jeg makter det.

Torkel Eikevik er redd for fremtiden til de særegne utestedene nå som de igjen rammes hardt av koronatiltak. Foto: Privat

Jeg liker å gå på pub. Ikke nødvendigvis for å drikke meg stupings, selv om det kan bli resultatet. Men for å møte mennesker. For å preike med kjente og ukjente.

Å bli kjent med nye mennesker i Norge utenom jobb og studier, uten at det er alkohol involvert, er omtrent like hyggelig som å spise glass. Vi er ikke så omgjengelige av oss. Men på puben hadde vi en mulighet til å møtes, da. Oss kulturfolk, med ADHD og problematiske eksponeringsbehov.

Hvor skal vi gjøre av oss nå? Om ikke for å drikke, som jeg selv ikke skal, men for å møtes? Jo, dere legger opp til at vi skal gå på hjemmefest. Om dere tror at det å stenge ned det offentlige utelivet vil hindre at folk mingler privat i hissig rus, er dere bra naive.

Som dere også var under fadderuken. Husker dere fadderuken, Erna? Høie? Regjeringen? Folk dro på hjemmefester, fra alle slags kanter, på tross av restriksjoner og det som verre var. Folk slutter ikke å ha et liv.

Mange studenter stimlet sammen, både ute og inne, under fadderuken i fjor høst. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

På utesteder følger folk flest reglene til punkt og prikke. Det samme kan ikke sies om folk på hjemmefester. De blir fullere enn vanlig. De kliner, hoier, snufser og spyr pest over en lav sko. På utesteder oppfører de seg. Det er en grunn til at det er svært lave smittetall fra utesteder. Ingen liker å få stygge blikk, og barene vil ikke risikere å miste skjenkeløyvet. Det har egentlig gått veldig bra.

Frem til vi stenger alt. Og folk blir ensomme. Desperate. Mindre kritiske. Slitne. Jeg vil minne dere om at det aldri har vært konsumert mer alkohol i USA enn under forbudstiden.

Og disse utestedene som må stenge. De må kanskje stenge for godt.

Kultursteder, møteplasser, skatter. De har ikke råd til dette. Flere vil gå konkurs. Men! Dere har jo en løsning. Krisepakker. Som dere gir til store restaurantkjeder, som kan fortsette matserveringen.

Som om man kun blir smittet på bar, ikke på restaurant. De rike blir rikere, og de fattige blir fattigere. Lurer på hva vi sitter igjen med av kultur etter det her. Egon, Peppes og Kurt Nilsen?

Jeg tror ikke dere har tenkt dere så godt om, jeg. Dette desperate tiltaket vil nok bare ramme folk som har det vanskelig enda mer. En bransje som allerede blør, vil blø i hjel.

Og vi vil bli sittende igjen på Fridays, mens vi tar oss en overpriset kaffe og minnes det gode gamle utelivet – som snart blir historie. Og vi funderer på om vi får lov å pule på fjellet, siden vi helst ikke skal ha besøk hjemme.