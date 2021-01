Barns trygghet må være viktigere enn behovet for å se elevene

Hvis lærere tvinger elever til å skru på kamera, kan de skyve elevene vekk fra undervisningen.

Noen elever vil ikke vise frem hjemmet sitt, søsken som bråker eller foreldre som krangler. Derfor slår de av kamera, mener innsenderne. Foto: Illustrasjon: Shutterstock /NTB

Nora Halvorsrud Møllevik, Mikal Landmark og Tobias Røed Forandringsfabrikken

Tvang vil aldri kunne skape et trygt skolemiljø. Siden mars i fjor har mange skoler i perioder vært stengt, og digital undervisning har blitt den nye normalen. Den digitale hverdagen har forståelig nok vært utfordrende for både lærere og elever.

Den 7. januar skrev VG om hvordan «noen lærere er så lei av svarte skjermer at de krever at kamera skrus på». Ved å kreve dette må lærere vite at de står i fare for å gjøre læringsmiljøet utrygt og dårlig for mange elever.

Forandringsfabrikken Kunnskapssenter henter systematisk inn erfaringer og råd fra barn og unge rundt i landet. Undersøkelsene våre viser at når voksne tvinger barn til å gjøre noe de ikke forstår hensikten med eller ikke er enige i, kan det lage mye utrygghet.

Når lærere tvinger elever til å skru på kamera, kan lærerne dytte elever vekk. De kan dytte elevene vekk fra undervisning, og fra læreren.

Skoleproffene Nora Halvorsrud Møllevik (18) og Mikal Landmark (17) har skrevet dette innlegget sammen med politisk rådgiver Tobias Røed (24) i Forandringsfabrikken. Foto: Morten Brun/Morten Bergesen

I en artikkel i Utdanningsnytt i november 2020 kommer det frem at lærere mener de har rett til å kreve at elevene skrur på kameraet. Sett fra kunnskap fra barn, har de da rett til å gjøre hverdagen enda mer utrygg for mange barn, i en allerede svært krevende tid.

Forrige uke arrangerte Bufdir en konferanse om konsekvenser av koronapandemien for barn og unge. I webinaret presenterte NKVTS en landsomfattende undersøkelse barn og unges psykiske helse i 2020.

Rapporten viser at mange familier med et høyt konfliktnivå, som vanligvis ble regulert gjennom avstand og aktiviteter, fikk en eskalert og forverret situasjon etter nedstengningen.

Den viser også at barn og unge har en økt sannsynlighet for å bli utsatt for vold og overgrep i hjemmet. En av seks av de spurte ungdommene fortalte at de hadde vært utsatt for minst en form for vold eller overgrep under nedstengingen. En av fem av disse hadde ikke vært utsatt for vold og overgrep tidligere.

Absolutt alle barn og unge har behov for å bli møtt med dialog fremfor tvang. Forståelse fremfor krav. Læreren har et ansvar for å ivareta alle elevene.

Datatilsynet sier at man må erkjenne at det er en større belastning for barn å ha på kamera. Datatilsynet presiserer at de ikke kan gi en endelig fasit på om lærerne kan kreve at elevene skrur på kamera. Lærerne rådes til å være bevisste på og anerkjenne denne belastningen.

Hjemme er man ikke på nøytral grunn. Forskning viser at det er store variasjoner ved barns boforhold og hjemmesituasjon. Barn har forskjellige behov og dette må lærere ta hensyn til. (Kilde: Bufdirs webinar)

Et godt læringsmiljø handler om at barna skal føle seg trygge i læringssituasjonen. Når barna opplever å bli straffet med anmerkning eller nedsatt karakter for å ikke følge lærernes krav, fører det til dårligere læring. Barn sitter igjen med en følelse av å ikke bli hørt. Lærernes mening blir viktigere enn barnets.

Når rektorer og lærere åpner for å kreve at kameraet slås på, kan det ha en svært negativ innvirkning på barns tillit til voksne. Hvis elevene ikke har tillit til voksne på skolen, blir det nesten helt umulig å ha det trygt og lære godt på skolen og i klassen.

Skoleproffene i Forandringsfabrikken er opptatt av at elevene må få medbestemmelse for å føle seg trygge.

Som Elevorganisasjonen også påpeker i VG, kan det være viktige grunner til at elevene ikke vil ha på kamera. Det kan handle om at elevene ikke har det trygt hjemme, foreldre som roper og kjefter, søsken som bråker, rotete rom eller ikke noe rom å være på. Det kan også være at elevene ikke opplever at det er trygt nok til å skru på kamera.

Elevene må selv få lov til å vurdere hva som er trygt og ikke. Når lærerne tvinger barn til å skru på kamera, får ikke barna være med på å bestemme.

Lærerne må ha dialog og åpent samarbeid med elevene for å finne en løsning som kjennes trygg for både lærer og elev. Tvang er ikke løsningen.