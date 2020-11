Lagunen står for gammaldagse kjønnsroller og plastisk kirurgi

Lagunen kjem med tradisjonelle og merkelege julegåvetips i årets julemagasin.

Innsendaren reagerer på den tradisjonelle kjønnsrolleinndelinga i kjøpesenteret Lagunens julemagasin. Foto: Lagunens julemagasin 2020 (skjermdump)

Ellen Margrete Apalset Sædalen

Lagunens julemagasin 2020 er i omløp. Det inneheld flotte bilete av alt ein kan ønskje seg til jul. I forordet skriv senterleiaren at i Lagunen er dei opptatt av tradisjonar. Nøyaktig kor fast dei held på tradisjonane, blir tydeleg lenger ut i magasinet.

Småjenter (på raud bakgrunn) vil tydelegvis ha barbiehus, leikekjøken, strikkebok og shoppingsenter. Blad om, og der er gutane (på grøn bakgrunn) som drøymer om fjernstyrt støntbil, lego, vitskapleg vulkan-kit og dinosaurpuslespel, for å nemne noko.

Småjenter på raud bakgrunn som drøymer om Barbie og leikekjøken. Foto: Lagunens julemagasin 2020 (skjermdump)

Smågutar på grøn bakgrunn som drøymer om vitskap, bilar og dinosaurar. Foto: Lagunens julemagasin 2020 (skjermdump)

Heller ikkje dei vaksne slepp unna kjønnsrolleinndelinga. Og no tenkjer eg ikkje berre på val av festklede. I avsnittet «Steke, smake, bake» poserer to damer med kjøkenutstyr. Dei einaste mennene kan vi skimte på framsida av Arne Brimi og Arne Hjeltnes si kokebok, som damene kan glede seg over å få til jul.

Rett skal vere rett – Lagunen reklamerer også for «smart gadgets», illustrert med ein mann som veivar med motorsaga framfor ei kunstig gran medan han, i tillegg til drone og vêrstasjon, ønskjer seg ein robotstøvsugar. Så mannfolka skal aldeles vere med å gjere huset klart til jul!

Plastikkirurgi er ikkje ei god julegåve, meiner Ellen Margrete Apalset. Foto: Lagunens julemagasin 2020 (skjermdump)

PS: Eg seier forresten nei takk til tilbodet om plastikkirurgi bakerst i bladet («Kanskje noe for deg eller en julegave til noen du er glad i?»). Eg kan love at det hadde blitt skilsmisse både om eg hadde fått eller gitt bort noko slikt!

