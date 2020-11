Endelig har Sverige skjønt at kriser krever politisk ledelse

Svenskenes nær religiøse forhold til vitenskapen har stått i veien for politisk handlekraft i møte med koronapandemien.

Først nå har politikerne i Sverige våknet og forstått at det er «dags» å ta grep. Fra et svensk perspektiv var det ikke naturlig at Stefan Löfven og hans ministre tok ledelsen ved pandemiens start, skriver Charlotta Schaefer. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Charlotta Schaefer Stavanger, opprinnelig fra Stockholm

Våren 2020 satt millioner av svensker fastklistret foran tv-skjermen hver dag kl. 14. Et minutt på to møtte representantene fra de fire viktigste helse- og sikkerhetsmyndigheter opp for et felles pressetreff, der befolkningen ble varslet om siste status for koronapandemien.

Pressetreffet ble en ledestjerne i mørket, en sekulær andakt og et holdepunkt i en ellers så merkelig hverdag. Ansiktsløse byråkrater (les: Anders Tegnell) ble kjendiser over natten og fikk på kort tid urimelig mye, og helt sikkert ikke særlig ønsket, makt.

Unntatt noen få pressekonferanser med sosialministeren Lena Hallengren, og en tv-sendt tale til folket fra Statsministerens kontor, var det få politikere i sikte i Sverige våren 2020. Den som fikk mest medieplass var kanskje finansministeren som var naturlig bekymret over landets økonomi og stigende arbeidsledighet.

«Ansiktsløse byråkrater (les: Anders Tegnell) ble kjendiser over natten og fikk på kort tid urimelig mye, og helt sikkert ikke særlig ønsket, makt», skriver Charlotta Schaefer. Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

På samme tid var det Bent Høie, Erna Solberg og Monica Mæland som frontet krisen og tiltakene med fast hånd i Norge. Vi ante noen hardt arbeidende myndigheter der bak – noen ganger fikk helsedirektør Bjørn Guldvåg og FHI-direktør Camilla Stoltenberg si noen ord.

Men statsrådene var ansiktet utad. Og vi ble raskt klare over at mange av tiltakene ikke kunne begrunnes i forskning, men hadde et mer politisk preg, der våre politiske ledere måtte balansere mange hensyn og beskytte liv, til tross for manglende kunnskap og usikkerhet om viruset.

I Norge er det Bent Høie, Erna Solberg og Monica Mæland som har frontet krisen og tiltakene. Rasjonale i Sverige har vært at den som sitter på mest kunnskap skal uttale seg, skriver innsenderen. Foto: Lise Åserud

Den politiske unnfallenheten som vi bevitnet i Sverige, kommer ikke av uvilje eller svake politikere. Nei, bakgrunnen for Messias-forklaringen av svenske Folkhälsomyndigheten, er den lange tradisjonen for å stole på offentlig forvaltning og til dels skille fag og politikk. Dette viser seg i en slags overtro på at alle beslutninger skal kunne begrunnes vitenskapelig.

Fra et svensk perspektiv var det derfor ikke naturlig at Stefan Löfven og hans ministrer tok ledelsen ved pandemiens start. Tankegangen er at den som sitter på mest kunnskap skal uttale seg. Og da ble Folkhälsomyndigheten en naturlig aktør, til forskjell fra de fleste europeiske land der politikerne raskt tok ledelsen.

Det er fremdeles mye vi ikke vet om koronaviruset, men kunnskapen øker fra dag til dag. Med tanke på hvor komplekst og gjennomgripende viruset slår inn i samfunnet, er det verken riktig eller rettferdig at en enkelt myndighet skal stå i fremste linje, tross stor kunnskap på feltet. Et virus som påvirker alle samfunnssektorer, handler om så mye mer enn bare epidemiologi og smittevern.

Charlotta Schaefer bor i Stavanger, men er opprinnelig fra Stockholm. Hun håper at Sveriges koronastrategier vil fungere bedre nå som politikerne har tatt mer kontroll over situasjonen. Foto: Privat

Nå ser vi at smittetallene igjen går opp. Politikerne i Sverige har våknet og forstått at det er «dags» å ta grep. Folkhälsomyndigheten har mistet heltestatusen og Stefan Löfven er oftere å se på pressekonferanser. Til forskjell fra i vår, da Folkhälsomyndigheten og Socialstyrelsen frontet krisen, får vi nå et inntrykk av at deres rolle i større grad er som rådgivere til regjeringen. Kanskje slik som det burde ha vært fra begynnelsen.

Vi kan bare spekulere i hvordan diskusjonene har gått i Sveriges regjering, men til slutt må ministrene ha blitt utålmodige og forstått at faglige råd og ekspertise også må balanseres med politiske krav og handlingskraft.

Etter en vår med helt ulike nordiske koronastrategier ser tiltakene i november nokså like ut i Oslo og i Stockholm.

Nå håper vi bare at de fungerer.