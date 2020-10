Barna i Moria kan ikke vente!

Engasjementet må realiseres, og barna må få komme til Bergen.

Mange barn bor fortsatt i den nedbrente flyktningleiren på øyen Moria i Hellas. Innsenderne mener det haster å hjelpe dem. Foto: Reuters

Kristin Skjærseth, Silje Nygård Gangsø og Natalia Ballester Medlemmer av Redd Barna Bergen

Tirsdag vedtok Bystyret at det haster å evakuere barna fra Moria og at Bergen kommune er klare til å ta imot. Redd Barna Bergen er glade for denne konklusjonen og håper dette snart går fra ord til handling.

Redd Barna mener at Norge kan og må hente minst 750 flyktninger, og byrådet i Bergen har sagt at vi kan ta imot minst 50 alene.

Det er lovende at Bergen vil gå foran og ta aktivt initiativ til å finne en felleseuropeisk løsning, skriver innsenderne. Fra venstre: Kristin Skjærseth, Silje Nygård Gangsø og Natalia Ballester. Foto: Privat

De siste månedene har vi sett et stort engasjement både blant innbyggerne og i kommunestyrene rundt om i landet. Nesten 90.000 personer har signert oppropet til Redd Barna om at vi må hente hjem barna fra Moria, og 125 norske kommuner har vedtatt å stille seg bak kravet «Evakuer barna fra Moria».

Vedtakene som ble fattet i bystyret, bekrefter at Bergen kommune ikke bare er villige til å ta sin andel, men også at vi skal være pådrivere for at barna i leiren får menneskerettighetene sine dekket. Vi skal gå foran og ta aktivt initiativ til å finne en felleseuropeisk løsning på hvordan barn kan evakueres fra Moria. Det er lovende.

Likevel venter vi fortsatt på at regjeringen og staten lytter til kommune. Barna har ikke tid til å vente! Høsten og vinteren kommer, og situasjonen blir stadig mer kritisk. Grunnleggende behov er ikke dekket, og barna står hver dag i fare for å bli utsatt for vold og overgrep. Selvskading og selvmordsforsøk er blitt hverdagslig blant barna i Moria.

Vi kan ikke snu ryggen til at sårbare barn får sine rettigheter brutt hver eneste dag. Det er på tide at staten tar oppfordringen fra Bergen og de andre kommunene: Vi er klare til å ta barna imot – nå!